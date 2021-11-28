一碗碗粿看顏清標為人 流氓牧師：他吃軟不吃硬

去年雲林斗六一名林姓女童幫忙父母賣碗粿，卻把「買碗粿就送蘿蔔糕」訊息打錯，父親為教導「誠信」的重要，便帶女兒實現諾言，當時大甲鎮瀾宮董事長顏清標得知此消息，霸氣買下160碗，還邀請林姓業者到其沙鹿服務處製作販售，並贈送50條菜頭粿，邀請民眾吃美食、做公益。林姓業者近日因不慎燙傷，顏清標再次出手相助，親自南下到雲林接他到台中接受治療。

臉書粉專「陳媽媽碗粿」日前公告，原定12月1日在沙鹿的販售行程要延期了，因先生蒸煮碗粿時操作不當多處燒傷，傷口有些感染腫脹，醫生說是二級燒燙傷，需要休息幾天治療。

顏清標昨（27）日也在臉書提及此事，對於老闆蒸煮碗粿不慎燒傷表示非常心疼，「我知道非常非常的痛」，但也不得不佩服碗粿老闆的敬業精神，堅持在收工後才就醫，自己也在第一時間打電話關心及提供協助。昨日顏清標和助理驅車南下斗六，親自載碗粿老闆到台中龍井南寮燒燙專科包紮及敷藥，並祝碗粿老闆早日康復。

不少網友紛紛到「陳媽媽碗粿」留言祝老闆早日康復、多休息，並提醒注意安全，也有不少人到顏清標臉書留下比讚的貼圖。

此外，林姓業者的女兒也在臉書PO文表示，看爸爸晚上睡不著很擔心，還好有顏爺爺的幫忙，帶爸爸去敷藥，並製作短片感謝顏清標，也感謝幫爸爸敷藥的阿姨、感謝大家的幫忙。