「4個都同意、台灣更美麗」國民黨立委林文瑞28日在雲林縣虎尾鎮，舉辦雲林縣千人公投說明會，邀立委江啟臣、翁重鈞、陳以信等人共同向民眾宣講，雲林縣長張麗善也到場聲援，呼籲用人民的力量，監督制衡蠻橫獨大的民進黨政府。

此場公投說明會在虎尾鎮公所虎尾廳舉行，吸引上千人參與，包括張麗善、立委江啟臣、翁重鈞、謝衣鳯、李貴敏、陳以信，以及雲林縣議會議長沈宗隆、國民黨中央組織發展委員會主委許宇甄、國民黨雲林縣黨部主委陳瑞雄、虎尾鎮長丁學忠等人。

林文瑞表示，執政黨在許多國家重大政策，無法得到人民的支持，並用國會多數與行政資源，沒有與民眾充分溝通就下決策，影響台灣世世代代的傳承。國民黨身為在野黨，要與民眾動用否決權，讓這些不當政策無法執行，這也是公投最大的意義。

林文瑞說，攸關國家民主、經濟、環保及食安等問題的4大公投案，將於12月18日進行投票，已剩下不到1個月時間，此次公投決定台灣的下一步，呼籲大家一定要投票，你我票票都重要。

張麗善指出，為了反映民眾的心聲，大家一定要用公投反對執政黨的不當政策。政府用1紙行政命令，就要大家吃萊豬，執政已過度傲慢，連總統都站出來否認之前所說的話，換位子就換了腦袋，所以民眾要用公投來表達心聲，譴責政府沒有行政中立。

江啟臣強調，萊豬簡單說就是「瘋豬肉」，大家不想要吃了會不安心的豬肉，面對政府政策錯誤，民眾只好公投要求吃健康豬肉。現在政府無能、鴨霸，不在立法院與大家商量，人民就要用民主最後1道防線公投，4個同意就是人民自主的公投。