四大公投將於12月18日舉行投票，對此，資深媒體人趙少康今表示，蔡政府背棄良心，不提供正確充足的資訊供人民做出正確判斷，還在到處宣傳錯誤資訊，自己為了撥亂反正，會持續在各地參加大小型公投說明會，不能讓善良的台灣人被蔡英文騙。

趙少康今（28日）在臉書發文表示，他今早和立法委員林奕華、台北市議會議長陳錦祥前進台北市大安區，在黎孝社區公園、白蘭市場跟鄉親面對面接觸，戳破民進黨反萊豬就是反美豬、反美國的謊言；趙強調，美國出口的大部分豬隻都不含萊克多巴胺，台灣歡迎不含萊劑的美豬，歡迎美國優質農產品，更不反美國，請總統蔡英文不要再製造國民黨跟美國間的矛盾，製造台灣跟美國之間的不和。

至於重啟核四，趙少康稱，更是攸關人民電價上漲、增加暖化、破壞藻礁及國家安全的關鍵議題，長在觀塘的珍貴藻礁，超過7000年才能生成，就這樣被天然氣接收站毀掉實在很可惜；針對蔡政府要把台灣天然氣發電的比例增加到50%，趙認為，政府這樣的舉動很危險，因為大陸只要圍一下，天然氣船就進不來了，全台灣立刻無電可用，全世界沒有一個國家不產天然氣還敢進口超過50%。

趙少康指出，台電曾評估，如果都靠天然氣發電，電價要大漲至少40%，何況國際天然氣價格今年就漲了2至3倍，如果用天然氣來補廢核四、廢核的發電缺口，這麼貴的電費，小家庭跟生意人日子要更難過了。

過去由於日本福島事件，趙少康表示，台灣反核的人多於支持，現在世界潮流在改變，台灣贊成、反對核四的比例各半，未來一定會倒過來，請蔡英文好好看看全世界的最新趨勢，在地球暖化陰影下，現在減碳比反核更受重視，未來全球支持核電的趨勢會比反核更多，包括比爾蓋茲、特斯拉的馬斯克都在研發核電應用，但是蔡英文跟民進黨還活在過去，緊抱著30年前的教條及價值觀不放，耽誤了台灣的整體發展、環境保護。