前啦啦隊國手、租客34歲劉殷瑋26日凌晨疑偷竊失風，殺了住同棟的馮姓房東太太，圖為現場圖（戴上容攝）

前啦啦隊國手、租客34歲劉殷瑋面對媒體團團包圍不發一語（戴上容攝）

前啦啦隊國手、租客34歲劉殷瑋26日凌晨疑偷竊失風，殺了住同棟的馮姓房東太太，原先馮女家人以為是因打疫苗造成，未料，警方相驗時發現不明瘀青與痕跡，經調查發現是租客劉殷瑋犯案，目前作案手法曝光，劉嫌偷竊失風，從背後勒頸馮婦，又拿起枕頭悶住面部，直到馮婦斷氣，警方也於劉租屋處搜出讀咖啡包。

據了解，34歲的劉殷瑋11月中與馮婦簽約租屋，以每月1萬6000元入住4房一廳新莊區化成路公寓5樓，劉嫌發現5樓走上樓梯就能上到6樓，且6樓只要橫跨窗戶，就能進入房東家，偷竊極為容易。

劉殷瑋當時家都還放在客廳尚未落定，26日凌晨3時便決定潛入馮女家行竊。當時馮婦先生出門，劉殷瑋發現窗戶沒上鎖，便從窗戶潛入，發現僅剩馮婦1人在房內熟睡，劉嫌翻箱倒櫃時將馮婦吵醒，情急之下劉嫌從背後勒頸，發現馮婦還在掙扎，遂放倒馮婦並用枕頭悶住其面部，直到馮婦斷氣。

劉嫌悶死馮婦後，趕緊偷了玉飾、珠寶後逃之夭夭，馮夫返家後發現妻子斷氣，於是趕緊通報119，後行政相驗時警方發現脖子有瘀青，於是調閱相關監視器，發現劉嫌犯行，最終返回劉嫌租屋處逮人，幾經質問，劉嫌終於鬆口，並在屋內搜出5包咖啡包。

劉嫌向警方稱，偷來的珠寶、玉飾已變賣，近日真的因為疫情沒有工作，經濟非常困頓，才會偷竊。訊後，警方依強盜殺人罪嫌，將劉嫌移送法辦。

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