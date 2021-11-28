洗衣球是目前正夯的清潔用品，但怎麼使用鬧出不少烏龍事件，有女網友就分享自己因為誤解洗衣球的用法而鬧出的笑話，除了把洗衣精和洗衣球一起加進去、把洗衣球一顆顆剪開，還曾大手筆丟了好幾顆一起洗，讓她忍不住自嘲「好傻好天真」。文章一出也引起網友共鳴，留言表示自己也做過。

原PO在網路論壇Dcard上表示，自己入坑洗衣球一陣子，突然回想起還跟它不熟時鬧出的笑話，包括把洗衣精和洗衣球一起加進去，原本想說可以加強洗淨力、增加香氣，結果弄巧成拙，衣服摸起來都滑滑黏黏的，只好再重洗一遍。

女網友說，以前總覺得洗衣球麻煩，因為要把包裝剪開才能用，非常不方便，不過後來才知道直接丟就好，以前還一格一格剪，真的好傻好天真。

原PO指，之前洗衣精都是倒1、2個瓶蓋的量，所以小小一顆的洗衣球應該也要丟好幾顆，就大手筆丟了5、6顆進去，讓她忍不住自嘲「這種使用方法應該要等到財富自由才可以」。

貼文一出立即引起網友共鳴，不少人留言表示自己也做過，「我曾經怕洗衣球會殘留，會先泡水讓他融化再倒到洗衣機裡，不知道自己在瞎忙什麼」、「我上次剛好看到我媽準備丟五顆下去洗，馬上衝過去阻止」。

不過也有網友呼籲大家千萬不要亂剪洗衣球，「我有一個親戚的媽媽就是因為剪它，裡面的洗衣精噴到眼睛，結果嚴重灼傷，看不見好幾天才好的，大家要小心」。