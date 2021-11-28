南非新變種病毒消息一出，周五亞股全面「嚇」跌，日股、港股大跌逾2.5%，台股大盤重挫近300點，盤後台指期繼續下探17000點附近。而美國因感恩節假期，美股只有開市半天，但是投資人恐慌的情緒再也掩蓋不住，VIX恐慌指數狂飆54%、美國原油更盤中跳水14%，美國10年期公債跌破1.5%，市場避險情緒大幅上升。

而南非發現新冠變種病毒「B.1.1.529」，世界衛生組織（WHO）已正名為「Omicron」，對比先前的Delta變種病毒，傳染學專家指出傳染力可能高出一倍。南非恐將迎來第四波COVID-19確診高峰，從一周前11/18零確診，到11/25爆出2456例新增個案，全球防疫神經再次被挑起，儘管WHO呼籲不要對Omicron倉促行動，但美國、英國、加拿大、歐盟成員國等陸續都對非洲國家實施入境限制。

投資人最想知道的是， Omicron傳染力比Delta更高，為何近期會讓全球股市如此恐慌暴跌呢？筆者認為市場擔憂的最大風險，可能不是病毒本身，而是目前全球經濟與股市所在的位階，面臨關鍵的轉折位置，但同時也是最脆弱、不容打擊的位置，市場最擔心「停滯性通膨」的風險又浮上檯面，才是這幾天美股與亞股被先行調節的原因。

美國財長葉倫11月初對外表示，美國通膨雖高，但1970年代的停滯性通膨不會重演，此話一出，讓當時的美股創歷史新高。不過筆者認為，如果變種病毒的循環成為常態，那因為供給側推升的通貨膨脹，例如航運塞港、缺料、缺晶片等供給原因，可能將成為往後「非短期」因素，而聯準會（Fed）認為近期高通膨是「短期的」，恐怕無法成立，代表未來高通膨和低經濟成長力，可能真的被迫面對，這才是股市最害怕的事。

據FedWatch最新數據，2022年6月聯準會升息機率正在快速下滑，在11/25時，明年6月升息機率高達80%，而11/27截稿同時，明年6月升息機率下降到62%，2天就差距高達18%，也讓明年升息3次的機率大大往下降。筆者認為，最有可能的升息次數是2次，6月和12月機率最大。

但Omicron變種病毒的無預警突襲，恐讓Fed明年升息陷入兩難困境，到底要救高通膨，還是救經濟與股市，以及如何避免「停滯性通膨」這個大魔王，將成為日後市場與投資人最需要關心的事。

（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程）

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