大城鄉長蔡鴻喜因涉案停職，下屆鄉長選舉競爭特別激烈，除了鄉公所祕書陳玉照將以無黨參選，鄉民代表許月鈴將爭取國民黨提名，希望加強大城鄉的福利和建設、推動觀光。

大城鄉人口不到1.6萬人，在彰化縣26鄉鎮市人口排名第24，位於風頭水尾，人口密度最低，鄉長蔡鴻喜上屆無黨參選，當選鄉長後，加入民進黨，這屆因為涉案，彰化縣政府依地方制度法第78條第一項規定，予以停止職務，目前由縣府指派參議曾金來代理鄉長職務，處理鄉政。

大城鄉下屆選舉特別地競爭，擔任祕書陳玉照是公職退休後，回聘擔任鄉公所祕書，地方視為是公所派的人馬，支持者看好以無黨參選。

另外參選強棒是曾任6屆鄉民代表的許月鈴，她熱心服務，深耕基層，爭取無數建設道路排水，關懷弱勢族群、婦女團體，是現任彰化縣政府顧問、大城鄉婦女會理事長，也是國民黨黨代表。

許月鈴表示，在大城鄉土生土長，大城鄉人口密度雖低，卻有許多特色，未來發展大有可為，參選只想對故鄉多點奉獻，擔任過大城鄉青溪協會理事長、大城鄉青工會會長、大城鄉婦女防火宣導隊小隊長，7屆的鄉民代表，包括上屆擔任1屆主席，還有4屆副主席，都是由國民黨提名。

許月鈴表示，這次參選主要政見在爭取更多日間託老、關懷據點，推展精緻農業，結合各農產品發展觀光產業，爭取各項建設，並注重學童教育及環境、縮短城鄉教育。