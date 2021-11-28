桃園市兒童少年保護協會自2014年起發起「義捐秀髮 美麗重生」活動，每年約有500至700人響應。（陳夢茹攝）

現場有不少家長帶著孩子一起來義捐頭髮。（陳夢茹攝）

桃園市兒童少年保護協會自2014年起發起「義捐秀髮 美麗重生」活動，受疫情影響延至28日於桃園市議會辦理，現場超過500人參與，其中有約200人為小朋友，有名小男孩受表姐啟發自1歲起蓄髮，今年4歲首次剪髮。

義捐秀髮公益活動自2014年起和林口長庚醫院癌症資源中心合作，每年約有500至700人響應，林口長庚醫院癌症資源中心至今已做出220頂假髮，免費供有需求的癌症病友借用，有近800人次借用。

有名4歲小男孩唐永丞，他受表姐啟發從1歲起蓄髮，義捐頭髮更是他首次剪髮，其家人也相當鼓勵孩子參與義捐活動，外婆謝月娥說，這活動可以讓孩子學習助人精神，非常有意義。

現場也有不少母女檔響應活動，在龍壽街擺攤賣臭豆腐多年的老闆娘黃舒屏，雖做生意非常忙碌，但也撥空與女兒一起將長髮剪下捐出，另也有多對雙胞胎姐妹一同參加活動。

萬美玲她也分享這幾年來印象深刻案例，曾有名爸爸推著坐輪椅的孩子來義捐，孩子是名身心障礙者，他表示自己從小受到社會大眾的幫忙與關懷，但無法回饋社會，偶然得知有義捐活動，便開始蓄髮要將頭髮捐出去，讓她相當感動。

萬美玲指出，假髮製作也需要費用，為此也協助募款，今年善心人士共捐20萬元，目前總共有78萬2200元的假髮製作費，足以支應年底須汰換的100多頂假髮支出，不過仍期許社會大眾一起響應捐髮、捐款，讓更多癌友獲得幫助。

林口長庚醫院癌症資源中心說，近年來癌症發生機率有越來越年輕的趨勢，雖然治療方法有所進步，但癌友在抗癌過程中仍會落髮，義捐頭髮後製作成假髮可以讓癌友們在治療過程中保持美麗自信，相當感謝社會大眾的愛心。

衛生局副局長陳麗娟則說，癌症蟬聯我國十大癌症39年，政府為民眾身體健康著想推出免費四癌篩檢，桃園每年約有26萬人參與四癌篩檢，其中有2700人檢出癌前病變，約96人中會有1人檢出，及早檢出可以及早投入治療，再次提醒民眾，四癌篩檢只要民眾符合年紀資格者都可以免費篩檢。