南非出現新變種病毒Omicron，世界衛生組織WHO在短短14天內就將它列為高關注變異株，並認為它將取代Delta成為主流病毒，究竟Omicron會不會更容易導致重症，新冠疫苗對它還有用嗎？前台大感染科醫師林氏壁整理有關Omicron的懶人包，讓民眾更理解Omicron，少一點恐慌。

林氏璧在臉書及部落格分享有關Omicron的最新資訊，指出Omicron在南非11月12日才第一次偵測到，兩周以來病例數快速攀升，且初期以年輕人感染最多，也有些人是二次感染，重症風險是否更高，還要再累積更多臨床數據才知道，大概要2個月後才有較明確的研究。

至於新冠疫苗能對抗Omicron嗎？林氏璧表示，疫苗是針對病毒的棘蛋白產生抗體，而Omicron的棘蛋白上有32個突變，很擔心產生的中和抗體是否會更低，目前南非國家傳染病研究所預估，也許會有一些免疫逃脫，但疫苗對重症和死亡還是可提供高防護力，就算疫苗失效，以mRNA的技術也能快速研發新疫苗。

林氏璧強調，以台灣現在的情況先不用太擔心，一樣維持戴口罩、勤洗手，沒打疫苗的人趕快打，準備明年再打第三劑加強針。以下是有關Omicron的六大問題與答案。

●Omicron變異株為何科學家特別擔心？

林氏璧解釋，Omicron變異株的棘狀蛋白上有32個突變，是集先前各種變異株的突變特徵於一身，包括與病毒進入細胞，免疫逃脫或感染力增加等有關的突變。且初步在南非已經證實，Omicron可以很快的取代原本的Delta變成主流病毒株，證實了它的能耐。

WHO預估，Omicron很快會取代Delta，成為主流病毒株。圖為桃園機場民眾。（資料照 陳麒全攝）

●Omicron傳播力比Delta更強嗎？這個大魔王可能是玩真的？

林氏璧表示，之前幾個假魔王，像是Delta plus、Mu、C1.2等，都沒有辦法對Delta造成太大的威脅。但Omicron新變異株最早在南非及波札那發現，近2周相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株，WHO判斷已經符合了高關注變異株（Variants of Concern, VOC）其中一個定義：新冠的流行病學上產生了不利的改變。

因此，WHO決定將B.1.1.529界定為高關注變異株，命名為Omicron，加入Alpha、Beta、Gamma和Delta變異株的行列，成為第五株VOC，且在短短14天內就被界定為VOC。

●Omicron會不會更容易重症？

林氏璧表示，南非初步報告說以輕症為多，但這個病毒從11月12日才在南非第一次偵測，且一開始以年輕人為多，也有些人是二次感染。因此現在觀測到輕症居多是正常的。可能需數周時間累積更多臨床資訊，分析在老人家或有重症風險因子，還有沒有打疫苗者是否會有更高的重症風險。之前不管是Alpha或是Delta，都是大概兩個月以後才有比較確認的研究。

Omicron變異株在棘狀蛋白上就有32個突變，可能導致疫苗產生的中和抗體更低。圖為民眾接種疫苗的畫面。（本報系資料照）

●新冠疫苗對Omicron還有用嗎？單株抗體、口服藥的效力呢？

林氏璧表示，現有新冠疫苗幾乎都是針對病毒的棘狀蛋白產生抗體，而Omicron變異株的棘狀蛋白上就有32個突變，很令人擔心疫苗能夠產生的中和抗體是否會更低。各疫苗公司已經開啟實驗室研究，初步的結果兩周左右會出來。南非國家傳染病研究所NICD是預估，也許會有一些免疫逃逸，但疫苗應該對於重症和死亡還是可以提供高的防護力。就算很不幸現有疫苗完全失效，mRNA的技術平台也可以很快地做出新疫苗。

至於Omicron對單株抗體、口服藥的效力，林氏璧表示，單株抗體的確有可能會效用降低，這需要後續研究。至於口服藥，因為不是作用在棘狀蛋白上，因此很可能不太受影響，但這需要後續研究證實。

●現有PCR可以偵測Omicron變種株嗎？

目前的PCR可以檢測出此變異株的。南非的幾個實驗室反應主要會檢驗的三段基因中，其中的S基因會檢測不到Omicron，反過來說，這可以在完整定序之前較快速辨識出這大概是Omicron。

●各國如何因應？國際交流又會就此停止嗎？

歐美部分國家已禁止來自非洲八國的航班，讓南非衛生部批評各國的管制措施太過嚴苛、不科學且違反WHO建議。林氏璧則表示，這和去年12月英國宣布Alpha之後全世界幾乎都對英國禁航很相似，但在這株病毒的擴散範圍，還有詳細特性被釐清之前，各國採取比較謹慎的措施是合理的。至於會持續多久，就要看之後對此病毒的了解，還有它的擴散狀況。