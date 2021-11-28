台東市新生路27日深夜23時許發生一起酒駕自撞意外。（台東縣警局台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市新生路27日深夜23時許發生一起酒駕自撞意外，49歲楊姓男子開著租賃車，行經新生路時，他自稱「想要閃避對向來車，因而自撞路旁車輛」，事故造成楊男嘴部受傷及3輛車受損。台東警分局員警對楊男實施酒精濃度檢測，發現其酒測值達0.81mg／l，肇事原因初步調查為酒後駕車，將依法偵辦並深入調查詳細原因。

車燈、保險桿等車輛零件散落一地，事發在台東市新生路27日晚間23時5分許，台東警分局接獲民眾報案，台東市區新生路段發生交通事故。經員警到場瞭解，為49歲楊姓男子駕駛租賃自小客車，沿新生路由西往東直行，自稱為閃避對向來車，自撞道路右側停放的自小客車後，再波及前方也停放路邊的自小客車，造成3輛車受損及楊男嘴部受傷。

經員警實施酒精濃度檢測，楊男酒測值達0.81mg／l，台東分局將依法偵辦，初步判斷肇事原因為酒後駕車，詳細原因正深入調查中。台東分局第5組組長董遠展呼籲用路人務必注意前方狀況、減速慢行，並再次重申「酒駕零容忍」，酒後駕車最高可罰12萬元罰鍰以及兩年以下有期徒刑、吊扣駕照等處罰，請民眾切勿心存僥倖。

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