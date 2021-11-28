西濱快速道路後龍路段26日發生一起石虎路殺意外，死者為一隻重約4.6公斤的公石虎。（翻攝照片）

又見石虎車禍！苗栗縣一名張姓機車騎士26日晚間行經西濱快速道路北上98.6公里處，撞上1隻石虎，導致張男摔車，而後方騎機車的陳姓騎士也撞上，雙雙送醫，而被撞到的石虎則當場死亡，形同造成1死2傷。

苗栗縣政府自然保育科指出，這頭死於路殺的石虎為4.6公斤重的公石虎，依體型、體重判斷，推估已是成年的石虎。自然保育科事發當晚接到通知、趕抵現場時，石虎已經死亡。

與石虎發生擦撞而摔車的58歲張姓騎士，與隨後撞上張姓騎士車子的25歲的陳姓騎士，均送往苗栗醫院就醫。警方指出，當時接到車禍通報到場察看時，發現除了2名傷者外，還有一隻石虎，因此立即通報農業處。

苗栗縣政府農業處統計，今年苗栗縣約發生20餘件石虎死亡案件，包含26日的事故在內，已是第13件石虎路殺，路殺為苗栗縣石虎死亡個案比例最高的原因。該案也通報台北市立動物園取精，作為後續保育之用，而個體也送往位於南投縣的特有生物研究保育中心。

根據苗栗縣政府農業處統計，今年發生的13件石虎路殺意外，8月亦有一起發生在台61線的後龍路段，農業處表示，26日發生意外的路段，當地環境有農田、防風林，為石虎棲地之一，為防範類似事故，也會與道路主管機關，討論是否設置防護網等機制，以保存石虎。