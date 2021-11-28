北、中、南地區成立「不老電競」戰隊；阿公、阿嬤展開精采對戰。（台中市政府提供）

台中市政府運動局和弘道老人福利基金會攜手舉辦《不老電競交流大賽》，邀請全國60歲以上長者報名參與，參賽選手最高齡為74歲、總歲數高達1824歲，28日在弘光科大進行北、中、南三支戰隊競賽交流；運動局長李昱叡指出，感謝各界支持與重視長者運動與樂齡樂活發展，勇於追夢展現自我。

李昱叡指出，《不老電競交流大賽》由弘光獵鷹、健行熊及正修龍不老戰隊，以團隊合作形式展開交流競賽，感謝弘道老人福利基金會董事長王乃弘長期關注深耕「不老運動」系列活動，並與市府共同推廣「不老電競」，培養健康、快樂運動習慣，讓電競運動成為跨世代的共同語言。

運動局說，《不老電競》圓夢計畫自今年4月開放全國60歲以上長輩報名，歷經2個月招募與線上面試後，共錄取28名，最高年齡74歲、平均65歲的長輩，分別於北、中、南地區成立「不老電競」戰隊。

自8月份起，透過北部健行科技大學、中部弘光科技大學與南部正修科技大學3所學校，帶領選手從遊戲說明、介面操作教起，及隊內交流賽培養實戰經驗展開3個月的訓練，另由學生教練與長輩們進行混齡對戰，學生們透過分享自身電競專長並與長輩交流。

李昱叡表示，市府重視電競運動發展，盧市長上任以來連年舉辦「台中電競嘉年華」，110年全國運動會首次納入電子競技，台中市及早展開遴選與組訓機制組成台中代表隊，在大賽中力戰群雄；包辦個人賽《爐石戰記》及團體賽《英雄聯盟》金牌榮耀，展現台中市傑出電競實力，也結合在地學校共同推動電競運動。