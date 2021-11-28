新北市文化局從10月起陸續推出「2021鶯歌藝術季」活動，今在鶯歌陶博館陶瓷藝術園區舉辦「玩美生活市集」，匯集金工、藍染、木雕等三鶯在地藝術元素，新北市長侯友宜也與現場300位民眾參與「fun閃新北敲幸福」亂打秀體驗，希望推廣後藝新生活。（蔡雯如攝）

新北市文化局從10月起陸續推出「2021鶯歌藝術季」活動，今在鶯歌陶博館陶瓷藝術園區舉辦「玩美生活市集」，匯集金工、藍染、木雕等三鶯在地藝術元素，新北市長侯友宜也與現場300位民眾參與「fun閃新北敲幸福」亂打秀體驗，希望推廣後藝新生活。（蔡雯如攝）

為了推廣三鶯文化整合品牌，新北市文化局從10月起陸續推出「2021鶯歌藝術季」活動，今在鶯歌陶博館陶瓷藝術園區舉辦「玩美生活市集」，匯集金工、藍染、木雕等三鶯在地藝術元素，新北市長侯友宜也與現場300位民眾參與「fun閃新北敲幸福」亂打秀體驗，希望推廣後藝新生活。

文化局指出，完美生活市集除了有金工、藍染、木雕、手抄紙、瓷盤彩繪等多項三鶯藝術DIY活動外，新北市立美術館也將藝術結合互動遊戲科技打造的ArtGOGO Bus，帶到活動現場與民眾互動，現場還有文創攤位、超人氣特色餐飲胖卡車，吸引許多親子到場體驗。

另外，活動也邀請知名藝術園體「身聲劇場」、「玩聲樂園」在市集舞臺區輪番表演，侯友宜更拿起鋼杯等生活用品，與現場民眾一起參與身聲劇場的亂打秀活動，與親子一起參與藝術，而園區內也有片因應疫情發起的「許願糖果牆」，由陶博館員聯手設計，號召千人在陶球上刻上心願，侯友宜也到場與2萬顆彩色陶球合照，盼為後疫新生活祈福。

侯友宜表示，市府去年推動「三鶯文創整合計畫」，希望藉由鶯歌藝術季品牌活動，打造鶯歌藝術城，今年以後藝新生活為主軸，推出實體、線上活動，透過展覽、表演與藝術裝置，提升文化觀光體驗、生活美學營造及產業創新。

文化局長龔雅雯表示，因應這次活動，陶博館與鶯歌燒商家合作開發出2款城市杯，跨領域產業推出三鶯地酒「許願琴酒」，並與教育局合作，結合產官學推動陶瓷與金工藝術跨領域人才育成的成果，在市集和館內分別有學生教學實作、展示作品，希望展現三鶯文創整合計畫成果；鶯歌藝術季活動自即日起至110年12月26日止，更多的活動資訊可上「鶯歌藝術季」官方網站https：／／www.yinggeartsfestival.com 或陶博館粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum 查詢。

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