汪小菲母親張蘭今（28日）直播突然爆料，兒子汪小菲曾被「黑人」陳建州掐脖暴打，掀起陸網熱議，汪小菲事後火速發文否認發生此事，並向陳建州道歉，強調雙方沒有因立場發生爭執，而張蘭稍早也改口，表示是阿姨認錯人了，隨著汪小菲、張蘭陸續道歉後，陳建州也透過經紀人對外回應了。

張蘭今在直播驚吐，汪小菲和陳建州曾爆發口角，張蘭稱雙方因為價值觀不同「汪小菲被黑人在家裡按在地下掐脖子、要打死人了」，引發大陸網友不滿、紛紛留言灌爆陳建州微博，汪小菲稍早則在微博否認發生此事，並發文向陳建州道歉「我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾」，汪小菲強調，他和陳建州是好朋友，雙方也沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執。

張蘭事後也改口稱認錯人，張蘭表示是阿姨認錯人了「剛才阿姨也給我來電話了，說他認錯人了，那我們此事就此不再發聲了，蘭姐道歉，謝謝大家，不要再發酵了」，希望能為風波止血。

不過陳建州的微博早已被不滿的大陸網友灌爆，甚至揚言封殺，隨著張蘭和汪小菲母子接連發聲道歉，陳建州則透過經紀人回應：「蘭姐剛發文說認錯人，小菲也有發文道歉，謝謝大家。黑人現在一切以12/4 PLG聯盟開幕戰為主。」