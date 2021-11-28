劉冠廷以電影《詭扯》獲金馬男配角獎，今開心出席慶功宴。（陳俊吉攝）

劉冠廷今與《詭扯》演員們一同開箱金馬麻將。（陳俊吉攝）

導演李安今出席劉冠廷慶功宴，認同劉冠廷的好演技。（鄭宜熏攝）

劉冠廷以電影《詭扯》抱走第2座金馬男配角獎，今（28日）凌晨的慶功宴上，和演員陳以文、百白、林鶴軒、洛可杉、邱彥翔開箱金馬麻將，氣氛嗨爆。聽到贏得評審壓倒性的激賞，誇他演出喜劇新高度，劉冠廷感謝評審肯定，「我會希望這角色得獎，因為喜劇演員常被大家低估，，因為嘻笑背後都花很多精力與時間去安排」，而他的好演技同獲導演李安肯定，不只誇他有喜劇天分，在各類型角色上都有出色表現。

劉冠廷在《詭扯》中致敬《無間道》梁朝偉扮演的「陳永仁」，梁朝偉得知他得獎那刻，馬上傳訊息祝賀：「請代我恭喜冠廷！」劉冠廷說其實典禮前一晚打算謝謝王小棣導演、《詭扯》劇組，還有梁朝偉，「因為有陳永仁才有『老楊』（片中角色）」，結果在台上腦筋一片空白，笑稱這不是他能控制的。

他也感性提到交往11年的女友孫可芳，「她陪著我這麼久了，像典禮這種事情都會突然有感而發」，是否考慮進入人生下一階段，他害羞說：「順其自然，這也不是我1個人的事。」表示沒有跟女友特別討論過，但畢竟他已33歲，身邊很多人結婚生子，難免會起心動念，「但職業是演員，狀態不一定是很好的狀態，所以安排自己的時間是很重要的」。

他透露非常喜歡小孩，「但都是別人的小孩，因為你只要跟他相處1、2個小時就好」，笑說不清楚成為人父後會是什麼樣子，但自豪「很會帶小孩」，每次見到朋友女兒都能馬上哄睡，相當有奶爸風範，至於會不會排斥「未婚懷孕」，劉冠廷說：「我也不知道，應該不會。」