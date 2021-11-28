威猛片曝光 陸軍下令全軍精通新式應用刺槍術(陸軍司令部提供)

刺槍術運用在現代戰場上是否仍然合宜，國內各界均有不同看法，但在世界各國路卻仍是普遍作為步兵基礎訓練的重要基本戰鬥技能一環。陸軍司令部日前下令，配合新式突擊步槍操作，全軍開始推廣刺槍訓練，並將過去的刺槍術基教練進行調整，更符合現在戰場及操作新式武器時所需。

為了推廣新式刺槍術教學，陸軍6軍團責由21砲指部組成示範的刺槍隊，訓練研習基本刺、應用刺法、第一教習，而至標靶訓練、對剌訓練等，這項過去僅有士官隊並須完成的全套刺槍術訓練，未來都將成為每位官兵的基本戰鬥技能。

陸軍全面推動新式刺槍術教學，從基本刺、應用刺法、第一教習，而至標靶訓練、對剌訓練等，這項過去僅有士官隊並須完成的全套刺槍術訓練，未來都將成為每位官兵的基本戰鬥技能。(陸軍司令部提供)

目前各部隊將全面換發長度相當於目前單兵所使用的國造制式T-91步槍長度的木槍、以及新型對刺訓練用護具，並要求各部隊組織示範隊伍。

陸軍司令徐衍璞甫上任後，立即推動戰晶訓練，除了刺槍術外，未來還必須恢復500公尺障礙及單雙槓測驗，並要求所有人必須精通建制武器，並「精通刺槍」。

陸軍司令部表示，針對中共文攻武嚇言論，及襲擾海空域之舉動，陸軍深刻體認，唯有精實部隊訓練，方能建構防衛堅實戰力、保衛台澎金馬人民安全福祉。

陸軍強調，本「實戰化」要求，從「幹部練指揮、士官兵練戰技」著手，區分戰鬥、戰鬥支援與勤務支援部隊類型，從基礎專業與戰技訓練、排連戰鬥教練，到聯合軍兵種作戰等，採循序漸進的方式，由各級幹部以身作則，帶動全體官兵訓練熱情，務實戰訓整備。

為排除訓練干擾、符合兵科實戰需求，同時提供充足訓練資源，陸軍自110年7月起，即劃分階段，從觀念溝通、師資培訓、準則編修、器材訓場整修到示範觀摩，循序漸進完備基層幹部務實訓練之職能與環境。其間，針對戰鬥、戰鬥支援與勤務支援等部隊類型，已經分別訂定不同的訓練項目及標準。

陸軍司令部說，訓練是官兵的福利，唯有平時落實訓練，戰時方能有效發揮戰力。所謂「強將無弱兵」，陸軍各部隊在幹部以身作則率領下，定能務實訓練，成為「能戰、敢戰、勝戰」的勁旅，保衛國家安全。