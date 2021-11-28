《長濱踏浪而來》一書，紀錄長濱人百年故事。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府文化處透過在地耆老訪談、田野調查集結成冊出版《長濱 踏浪而來》，在長濱鄉長光天主堂活動中心舉行發表會，文化處長顏志光說，該書紀錄長濱不同時期族群的流轉與流動、產業的興盛與式微，甚至地方發展的脈絡軌跡，期盼民眾能夠認識長濱百年故事。

由長濱鄉寧埔國小古謠傳唱隊演唱阿美族動人古謠，帶領發表會上所有人進入長濱時光廊道。縣府文化處表示，長濱發展至今已超過百年，擁有豐富的人文歷史，在日治時期更是東部海岸著名的「米倉」，如今長濱更是讓人不遠千里而來的美樂地，外界美譽為低調美好的小鎮。

顏志光說，長濱鄉擁有非常多元的族群，是值得細細品味的地方，尤其近年發展特有的慢食、慢活，讓人開心又振奮。全書紀錄6個族群、6大家族，以及13個在地人物精彩的故事，豐富長濱的文化，也讓外界透過本書瞭解長濱。

由長濱文史工作者池祥鈺及積極推動土地教育賴金田先生代表分享「我的長濱生活」，勾起許多與會者的共同記憶。書中記錄在地人記憶中的長濱及其家族篳路藍縷的開發故事，讓這些漸被遺忘的記憶得以記錄成冊，留下長濱鄉民生活日常，彰顯長濱人樸實而誠懇的生活態度與土地價值。