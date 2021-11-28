搶攻年終購車旺季，桃園市長鄭文燦也宣布多項電動機車購車加碼優惠，包括「防疫英雄專案」和「振興加碼補助金提高至 8000 元」，Gogoro 也共同響應，讓防疫英雄最高可享有原車價 9 折，同時仍可享有桃園市「電動機車 Easy 購方案」，也就是最高 27000 元的各項補助金，正是入手電動機車的最佳時機。

配合疫情微解封，深受小朋友和家長喜愛的電動機車領導品牌 Gogoro 於今（28）日在桃園藝文門市舉辦「Gogoro 綠能小騎士訓練營」，吸引許多民眾前來體驗。

桃園市長鄭文燦表示，為體恤疫情期間所有防疫英雄的辛勞，桃園市政府特別推出「防疫英雄專案」， 包括醫護、防疫旅館、防疫車隊等工作人員，皆可享有購買電動機車 95 折的購車優惠，限量 1000 輛。聽到鄭文燦市長帶來的這項驚喜後，Gogoro 當場宣布，共同響應「防疫英雄專案」，針對桃園市政府認定的防疫英雄，同步加碼提供全車系 5％ 購車優惠，等於這群防疫英雄可立即享有 9 折購車優惠，希望共同守護他們的通勤健康。

鄭文燦表示，綠色城市一直是桃園發展為國際化都市的重要指標之一，減少空氣汙染與環保減碳的步調絕不能停歇，因此桃園市政府將持續推動電動機車多項購車優惠，不僅桃園市民購買電動機車，能額外獲得 8000 元的振興加碼補助金，防疫英雄購車專案在 Gogoro 的共襄盛舉下，更可以享有 9 折優惠，因此期盼市民一起響應，大幅降低燃油機車所造成的空氣污染，並帶動桃園城市轉型、進步，成為綠色模範城市。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森指出，感謝鄭市長大力推動桃園市成為『電動機車之都』，自 2015 年至今，桃園市的電動機車總掛牌數已經突破 92084 輛，且電動機車的累計銷售佔比達到 16.13％2，這兩項數字都高居全台之冠，代表桃園市一直是全台電動機車政策的領頭羊。Gogoro 曾經捐贈電動機車提供桃園市政府進行防疫，今天知道鄭市長針對防疫英雄要再加碼，Gogoro 也非常榮幸能夠配合桃園市政府的政策，決定同樣提供百分之五的購車優惠，要共同感謝防疫英雄們，也要讓桃園市成為綠色智慧城市。」

自 10 月起，桃園市率先祭出配合振興卷的購買電動機車加碼優惠，桃園市今日宣布再加碼，自即日起至 12月底，桃園市民只要使用「電動機車 Easy 購方案」，除了能獲得高達 8000 元的振興加碼補助金，再加上桃園市政府以及中央政府的各項補助，放大桃園市民汰舊換新購買電動機車購車金最高 32000 元。