台新銀行近期海外據點布建增速，繼今年6月底泰國曼谷辦事處開業之後，馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處正式揭牌開業。馬來西亞納閩金管局(Labuan FSA)局長Mr. Nik Mohamed Din Nik Musa更親自蒞臨揭牌剪綵並共同欣賞大馬傳統舞蹈迎喜表演，開幕典禮在恪遵當地防疫規範下順利完成。

由於全球疫情仍屬嚴峻，邊境持續管制，台新金控董事長吳東亮以錄影方式進行開幕致詞，特地感謝馬來西亞政府及納閩金管局的協助與指導，籌備過程中提供協助的夥伴以及恪守崗位的同仁，納閩分行及吉隆坡行銷服務處開業後，可提供海外客戶更全面的跨國金融服務，亦讓台新於亞洲的布局更加完整，對馬來西亞的經濟發展亦將有一定的貢獻。

台新銀行法人事業金融總處執行長林淑真表示，由於台新銀對東南亞業務發展的高度重視，並積極響應政府的新南向政策，因此在馬來西亞同時設立「納閩分行」及「吉隆坡行銷服務處」，除了能夠強化滿足海外台商的跨國金融服務需求之外，並將積極經營當地金融市場，拓展東協地區的國際金融業務。在馬來西亞在疫苗施打率持續提升下，新冠疫情的不利影響料將逐漸趨緩，台新銀行將在審慎評估及加強風險控管下，將持續業務開展，並期待疫情後亮眼的經濟復甦商機。

林淑真指出，馬來西亞除了擁有豐沛的礦產和農業資源，馬國政府也持續推動各產業升級發展。根據瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發布之「2021年全球競爭力年報」(The World Competitiveness Yearbook 2021)顯示，馬來西亞之排名由27名提升到25名，在東協國家中僅次於新加坡，顯見其在國際市場的重要地位。

台新銀行表示，在疫情持穩的狀況下，各預測機構的報告均看好大馬地區的經濟將呈現跳躍式成長，並且逐步成為台商在全球投資布局的重要地點，足見馬來西亞在新南向區域的重要地位。