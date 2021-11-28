新型冠狀病毒Omicron變異株，傳染力比Delta變異株更強，歐洲已有不少國家淪陷。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，過去台灣曾被嘲笑靠封鎖邊境防疫，是防疫策略落後，但現在連疫情平穩的以色列都和台灣一樣採取嚴格邊境管控兩周，反觀其他國家「做半套」，將來病毒在境內爆發一定會後悔。

謝宗學今（28）日稍早於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》分析，以色列人完整接種疫苗率超過6成，目前正在加打第三劑和準備第四劑疫苗，雖然疫情相對平穩，但也開始和台灣一樣，採取嚴格邊境管控鎖國兩周，除了因應Omicron變異株外，以色列也預期新型變異株會出現在所有國家，因此率先封鎖邊境。

謝宗學說，以色列很清楚，若不在一開始就用力圍堵，等到變異株入侵，屆時根本無法遏止，且這次大部分的國家也不再相信世界衛生組織（WHO）的建議，也陸續祭出邊境管控措施，「這是好事，但力道仍不夠」，他大膽推測，這些邊境管控只做「半套」的國家，數周後一定會後悔，為何當初不效法以色列現在就直接封鎖邊境。

謝宗學表示，過去曾有不少人嘲笑台灣靠封鎖邊境防疫，防疫政策太落後，但這才是「唯一的招數」，且將會再次保護台灣躲過Omicron變異株的威脅。同時他推測明年4月份後，可參考國際疫情逐步解放邊境，才是比較好的時機，但他也強調，勤洗手、戴口罩是不變的原則，「即便未來出現再多變異株，我們依然可以安然度過。」