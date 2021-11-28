數位開戶新創舉，永豐金證券與永豐銀行DAWHO數位帳戶領先業界，攜手推出線上一次同時申辦證券與銀行跨兩家公司五個數位帳戶，開戶完成可享有存款優利、台美雙市場存股、基金投資、國內外股票投資…等全方向投資理財數位化服務。

永豐金證券表示，創新使用電子資料交換 (Electronic Data Interchange EDI) 技術，藉由自動化與快速資料交換方式，讓投資人在網頁上一次操作，就可以同時申辦永豐金證券及永豐銀行，包括銀行DAWHO臺幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶，以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、複委託帳戶五種帳戶。

永豐金證券表示，防疫不出門推動數位服務快速成長，券商雖然推出免出門、免臨櫃、免郵寄之數位開戶服務，但證券交割帳戶仍需另外向銀行申請開戶，投資人需要分別向兩家機構申辦，重覆填寫資料及提供證明文件，也增加審核等待的作業流程時間。

永豐金證券與永豐銀行DAWHO數位帳戶，領先業界推出線上1次申辦2家機構5個帳戶，藉由自動化與快速資料交換方式，大幅簡化客戶同時申請銀行數位帳戶與證券戶的時間與繁複手續，並輔以自動化審核流程節省組織內部審核流程與加速客戶完成帳戶開立使用，大幅提升客戶開戶的便利性與節省時間。

一次申辦5帳戶包括：永豐銀行DAWHO臺幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶；永豐金證券大戶投國內證券帳戶、複委託帳戶；開戶完成後並即啟用豐存股台美雙市場存股平台，投資人只要上網搜尋「DAWHO」網站點選「線上開戶」，選擇「我要開DAWHO＋大戶投」即可申辦，不用下載APP，一次手續就可以同時申辦，審核流程依銀行及證券作業辦理。

永豐銀行DAWHO享有新台幣50萬元內活儲利率最高1.1％回饋、每月免費最高20次跨行提款轉帳、信用卡國內最高7％回饋及國外最高8％回饋、外幣100元即可定存、線上換匯最高減6分、精選基金單次扣款1萬元以下0元手續費。