全國大專院校劍道錦標賽27日在醒吾科技大學火熱開賽，來自全臺30多所大專院校、100多位劍道好手為爭取榮譽，展現精氣神合一劍道最高境界。首日團體賽挑戰難度高的公開得分賽，敏實科大包辦男女組第一名；臺大囊括女子公開得分賽及男子一般組第一名、與女子一般組得分賽、過關賽男子及女子一般第二名，是最大贏家。

來自全臺各大專院校的好手於醒吾科大體育館以劍會友。(戴志揚翻攝)

劍道比賽通常在室內進行，因選手赤足，對場地木地板的品質要求特別高。醒吾科大體育館因設備新穎、場內所有建設都採用最高規格的NBA等級，曾被選為世大運籃球練習場館，「中華民國大專院校110學年度劍道錦標賽」由醒吾科大提供最高規格、最安心的比賽環境，可以讓選手盡情發揮實力。

來自全國三十多所大學，百餘位的劍道好手齊聚醒吾科大體育館，以劍會友爭取團隊榮譽。

醒吾科技大學校長陳義文表示，醒吾協辦全國大專校院劍道錦標賽已邁入第二年，今年參賽的學校及選手較去年多，可見劍道在大專院校風氣越來越盛行。醒吾科大除了在足球及籃球項目有優異表現外，未來也將成立劍道社參加大專錦標賽，歡迎有興趣學習劍道的同學向體育室報名。

中華民國大專院校體育總會副秘書長余清芳、大會技術委員會召集人及裁判長邱垂夕，也特別蒞臨現場為選手打氣，希望參賽選手們都能展現劍道的技術與精神，也感謝醒吾科大連續兩年提供優質場地舉辦比賽，未來大專體總將持續推動各項運動賽事，讓體育選手能有更多的表現舞臺。

去年男子個人賽(三段上) 第一名萬昱祥（敏實科大）今年是最後一次參加大專錦標賽，身為大四學長的他跟隊友一起奮戰，在今天的團體賽中力拚優異成績，明日個人賽的部分則希望能挑戰二連霸，為自己大學生涯多添一次冠軍榮耀。

去年女子二段組第一名的高橋佑果（交通大學）明年也即將畢業了，今年是她最後一次參加大專盃比賽了，她期盼明天的比賽能發揮她在大學四年練習的成果，為最後一次大專盃比賽劃下完美句點。