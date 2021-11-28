金門社區關懷據點成果展，琳瑯滿目作品展示長輩的好手藝。（金門縣府社會處提供）

楊鎮浯縣長今表揚績優據點幹部和志工，強調未來以1行政村里至少設置1處社區照顧關懷據點為目標，進一步提升據點服務品質。（金門縣府社會處提供）

金門現有社區照顧關懷據點37處，村里涵蓋率達83％，每日共餐長輩人數逾2000人，楊鎮浯縣長今表揚績優據點幹部和志工，強調未來以1行政村里至少設置1處社區照顧關懷據點為目標，進一步提升據點服務品質。

楊鎮浯表示，長幼照顧服務是縣府的施政重點，近2年社區照顧關懷據點、共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長。在大同之家的機構安養照顧僅能服務部分長輩情況下，唯有持續落實「在地安老、在地健康、活躍老化」的政策目標，推展各類長期照顧服務，建構社區照顧服務據點，並整合和善用在地人力與既有資源，才能提供多元支持家庭與連續性的服務，提升長者與照顧者的照顧與生活品質，讓社區的獨居老人、行動不便的銀髮族及身心障礙者，都能獲得妥善的照顧，建構完整的在地老化照顧網。

楊鎮浯強調，縣府團隊與各鄉鎮公所攜手努力，特別感謝各據點幹部、志工投入，奉獻自己的心力和時間，未來縣府將持續因地制宜，完善社區照顧關懷據點與老人共餐計畫。