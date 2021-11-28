俗話說一樣米養百樣人，每個人個性不同，在意的點也有所差異，生氣時有人喜歡使用冷暴力，也有人看似脾氣大，但其實一哄就沒事，從來不記仇。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，個性火爆但特別好哄，脾氣來得快去得也快。

白羊座：

白羊座的人性格直率、沒有心機，所有喜怒哀樂全寫在臉上，遇見不順眼的人事物會直接表現出內心的不滿，不會因為對方的身分有所顧忌。白羊座的人就像是一個行走的「炸藥包」，一言不合就爆炸，好在他脾氣來得快去得也快，並且不記仇，只要不跟他硬碰硬，衝突過了依舊雨過天晴。白羊座脾氣雖然火爆，但其實非常好哄，等他氣消了之後跟他說幾句好聽話，就會將之前的不開心拋到腦後。

雙子座：

雙子座性格外向開朗，加上能說會道、見人說人話，很容易跟大家打成一片，是團體中的開心果。不過雙子座善變且有點神經質，容易因為一些瑣事突然情緒失控，讓身邊的人無所適從，但其實他們情緒宣洩過後就沒事，旁人只要好好安撫一下，雙子座就會瞬間消氣，事後也不會因此記恨，非常好哄。

獅子座：

獅子座比較自我，習慣發號施令，一旦有人違背自己的意願就會爆氣翻臉，加上性格直率的他們，遇見看不慣的人事物會直接表現出來，從來不會刻意掩飾自己的怒火，不過只要不是涉及他們的原則或底線，獅子座基本上都很好哄，只要順著他們的毛摸，再給台階下，識相的獅子座就會怒氣消散，不會得理不饒人。

射手座：

射手座性格豪爽、有話直說，不懂得掩飾自己的情緒，也從來不記仇，個性大而化之的他們脾氣來得快去得也快，就算怒火中燒，當下宣洩出來之後就像是個沒事人一樣。加上射手座懶得搭理他人事務，所以不會無謂的記恨，更不會在別人背後亂嚼舌根。