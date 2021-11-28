第2屆「新竹縣農村再生社區成果交流暨野餐派對－農村藏食節」28日在竹北市的水圳公園登場，匯聚竹縣各農村再生社區特色、初心者市集等共約60個攤位齊聚一堂，還有「親子農趣手作體驗」等活動，讓到場民眾領會農村之美。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣共有34個農村再生社區，創造社區特色及產值，近年也結合地方創生、食農教育，深耕在地也吸引青年回流。在28日的藏食節中，獲得金牌農村肯定的北埔鄉南埔社區、寶山鄉新城社區、新埔鎮旱坑社區也設攤，展示桶柑餅、洛神花果醬、黑糖爆漿包、柿染藝品等商品，連楊文科也自掏腰包支持。

農業委員會水土保持局台北分局長蔡金龍等人亦到場，蔡金龍指出，水保局在農村再生條例開始實施以來，與縣府共同合作，透過軟體、硬體並重，以「生產、生活、生態」為方向邁進，未來輔導社區也將導入綠色生態概念，讓民眾吃得更健康。

縣府農業處表示，本次活動規劃豐富11組「親子農趣手作體驗」，包含旱坑社區柿染刷染體驗、無負擔社區紅土鹹鴨蛋製作、永興社區烏粄、黑米壽司DIY、內立社區錫蘭橄欖綠寶石醋製作、巨埔社區可愛車內吊飾DIY、南外社區香草茶包DIY、南埔社區秋收野餐組餐食、水磜社區壓花體驗、德盛社區檜木筷子DIY、大口吃米好好吃飯三角飯糰DIY、和平部落苧麻編織隨身提網袋DIY等，也拉近農村與民眾的距離。