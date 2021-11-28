9m88最新EP《This Temporary Ensemble 》源自2020年暑假，9m88受邀兩廳院夏日爵士音樂節演出，從紐約The New School Jazz畢業後，沒有機會好好找欣賞的樂手們做符合爵士方向的作品的她，剛好趁此機會湊足心目中的「黃金陣容」人馬，包括曾獲金音多項大獎，並多次入圍金曲的爵士鐵琴家蘇郁涵、曾入圍金音獎最佳樂手的陳穎達、 現旅居阿姆斯特丹音樂學院修習貝斯的紀安以及長期與9m88合作的唐寧、陳彥丞等人，一同將多首9m88的專輯曲目改成更具爵士風味的編曲。

9m88表示：「跟樂手們一起編曲、創作的過程真的很痛快，很像把自己完全打開、交給樂手們以不同視角檢視。」在備受好評的2020兩廳院夏日爵士音樂節的演出結束後，9m88便擔綱起EP製作人，找來金獎製作人余佳倫作為製作顧問，將該次演出中的精選曲目集結而成本次的EP，因這場演出而促成的「暫時」編制，促成了本張EP的誕生。

EP找來夏日爵士音樂節原班人馬在以同步錄音的方式完成錄音製作，除收錄了9m88專輯中的經典曲目如〈平庸之上〉、〈九頭身日奈〉、〈浪費時間〉外，並特別收錄帶著拉丁風格的新曲〈Eyes〉。9m88表示：「這張EP我跟樂手們對之前的歌曲進行了重新改編和詮釋，藉由透過他人的眼睛、耳朵重新檢視了這些歌曲後，不但為他們賦予了新的生命、也提升了歌曲的高度，又再次讓我的音樂進入到下個層次。」