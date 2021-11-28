義大利駐台代表紀大為指出，過去台灣在戰略產業所扮演角色未受過多關注，直到晶片短缺、世界才看到台灣的重要性，視台灣為全球產業鏈「沉默巨人」，而台灣協助緩解晶片荒的因應作為不容忽視，備受肯定。

全球車用晶片今年初起大缺貨，美國、日本及德國紛紛透過外交管道向台灣求援。紀大為（Davide Giglio）日前接受中央社專訪時表示，過去可能因為台灣廠商的品牌影響力不強，導致在全球產業鏈的重要性未受太多關注，晶片荒讓世界看見台灣。

「義大利身為汽車產業的龍頭，很快意識到，若要解決晶片短缺問題，必然要與台灣對話」，紀大為說，儘管晶片荒將持續影響汽車業一段時間，但台灣的因應作為不僅有益緩解缺貨狀況、亦具建設性，貢獻不容忽視，外界對此抱持感激之情。

他指出，半導體領域的強勢地位是台灣重要資產，所有先進國家都有興趣與台灣企業互動，「義大利絕對是其中之一」。

紀大為表示，駐台這段期間讓他了解到台灣不僅在半導體產業居優勢地位，且幾乎所有產業都可見台灣企業身影，像鴻海與跨國（義美法）品牌車廠Stellantis合資計畫就是最佳例子，台義產業合作前景可期。

除了義台經貿合作面，在國際政治領域，多位友台義大利國會議員日前聯名致函國際刑警組織（INTERPOL），要求讓台灣參與大會，並連署向義國外交部提出「強化與台灣關係」書面質詢案。

對此，紀大為指出，歐洲各國嚴正看待威權主義的挑戰，義大利當然也是，歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」議員11月初訪台即是一例；台灣持續與世界各地立法機構接觸往來，義大利國會友台小組在議會亦相當活躍，成為義大利政壇友台氛圍的推手。

紀大為樂觀表示，義大利議會代表團已應邀訪台，無奈囿於疫情暫時無法成行，但未來義大利國會議員及歐洲議會的義大利議員，仍將保持與台灣互動的興趣。

至於兩岸議題，紀大為說，義大利一向認為，對話及落實務實主義最能維繫台海穩定，歐洲國家亦咸認，持續涉入印太地區事務，可能有助緩和區域緊張局勢；義大利是歐盟成員國之一，相關立場與歐盟一致，並逐漸提高對印太地區的關注度。（編輯：林克倫）1101128