力阻藻礁公投通過，蔡英文：三接案讓環保和國家發展雙贏。取自蔡英文臉書

1218四大公投即將舉行，蔡英文總統今天重申，天然氣第三接收站，是北部電力的關鍵設施，三接沒有蓋在藻礁上，再外推方案現在也已經離岸1.2公里，政府絕對有誠意，把生態保護、環境保護做得更好，環保和國家發展也可以雙贏，呼籲支持這個雙贏方案，停建三接公投案，「請大家投下不同意」。

蔡英文今天在臉書貼出她日前實地走訪視察藻礁的影片，強調「眼見為憑，帶大家看清楚以下事實」，首先是三接沒有蓋在藻礁上，觀新藻礁有保護，大潭藻礁也有保護。三接工程已經蓋了三分之一，大潭藻礁一樣受到保留跟保護。

在三接再外推方案的努力方面，蔡英文指出，該方案已避開岸邊的潮間帶藻礁，且只用既有已經填過的地方，開發面積從馬政府規劃的232公頃，縮小九成剩下23公頃。接收站再外推，現在已經離岸1.2公里，不會影響岸邊生態，不用挖到海下礁石。

她強調，在保護藻礁的前提下，興建三接有三大關鍵：一是維持電力穩定：有了三接，將能穩定北部供電，也能改善南電北送、中電北送的問題。二可降低中南部空汙：以天然氣減少燃煤，排碳量可以減少一半，減空汙更可以減三分之二。三能邁向淨零轉型：呼應世界「2050淨零轉型」的訴求，使用低碳、低汙染的天然氣作為橋接能源。

蔡英文表示，三接是國民黨時代就提出來的建設，不分政黨都認為三接對北部供電很重要，但是我們絕對更有誠意，把生態保護、環境保護做得更好，許多環團朋友和學者，也都已經選擇與我們站在一起，支持三接再外推方案。

她說，藻礁有保護、空汙有減量、經濟有發展。環保和國家發展可以雙贏，「請大家一起來支持這個雙贏方案，12月18日的停建三接公投案，請大家投下不同意」。