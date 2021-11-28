近期網路有數家電商平台販售以「鹿港天后宮」為名之「過爐媽祖金幣」，鹿港天后宮嚴正聲明，鹿港天后宮目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，千萬不要上當了。
近來詐騙廠商頻打著神明的旗號誆騙信徒，今年先是發現超商廣告，販售紫南宮「過爐」的錢母，還掀起狂賣熱潮，紫南宮緊急呼籲，百年來沒有和任何公司、團體、行號或個人、電商平台合作，進行任何買賣錢母的營利行為或商業活動，請信眾不要被蒙蔽。
沒想到狂徒還是如法炮製，又打起鹿港天后宮的名義，在各大超商、電商平台推銷過爐媽祖金幣，以假亂真，還利用影像剪貼、修圖手法，將過爐金幣搭配以鹿港天后宮拜殿為背景，製造的逼真效果。
鹿港天后宮主委張偉東提升嚴正聲明，鹿港天后宮沒有和任何廠商合作生產這些金幣，同時「鹿港天后宮」擁有廟名之商標權，不容未取得鹿港天后宮授權之商家任意使用在商品上，誤導信眾與消費者。
「這些東西不知哪裡製造的？為了騙錢，連神明都敢欺瞞，實在太亂來了」信徒知道是不實廣告後都嘩然。鹿港天后宮已要求電商業者勿再以鹿港天后宮名義促銷商品，否則將依法主張權益，以匡正社會視聽。
鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，經過聯繫後已有超商陸續將來歷不明偽品下架了，也請消費者檢舉，不要讓更多人上當受騙。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。