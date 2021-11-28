詐騙集團在數家電商平台販售偽造「過爐媽祖金幣」，鹿港天后宮嚴正聲明，鹿港天后宮沒有生產，也沒有和超商、電商平台合作，千萬不要上當了。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

近期網路有數家電商平台販售以「鹿港天后宮」為名之「過爐媽祖金幣」，鹿港天后宮嚴正聲明，鹿港天后宮目前尚未與任何廠商或電商合作販售過爐媽祖金幣，千萬不要上當了。

近來詐騙廠商頻打著神明的旗號誆騙信徒，今年先是發現超商廣告，販售紫南宮「過爐」的錢母，還掀起狂賣熱潮，紫南宮緊急呼籲，百年來沒有和任何公司、團體、行號或個人、電商平台合作，進行任何買賣錢母的營利行為或商業活動，請信眾不要被蒙蔽。

沒想到狂徒還是如法炮製，又打起鹿港天后宮的名義，在各大超商、電商平台推銷過爐媽祖金幣，以假亂真，還利用影像剪貼、修圖手法，將過爐金幣搭配以鹿港天后宮拜殿為背景，製造的逼真效果。

鹿港天后宮主委張偉東提升嚴正聲明，鹿港天后宮沒有和任何廠商合作生產這些金幣，同時「鹿港天后宮」擁有廟名之商標權，不容未取得鹿港天后宮授權之商家任意使用在商品上，誤導信眾與消費者。

「這些東西不知哪裡製造的？為了騙錢，連神明都敢欺瞞，實在太亂來了」信徒知道是不實廣告後都嘩然。鹿港天后宮已要求電商業者勿再以鹿港天后宮名義促銷商品，否則將依法主張權益，以匡正社會視聽。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，經過聯繫後已有超商陸續將來歷不明偽品下架了，也請消費者檢舉，不要讓更多人上當受騙。