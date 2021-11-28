藍綠兩黨為1218公投交鋒激烈，民進黨寄出「辣台派」與「國務青」，國民黨文傳會主委凌濤指出，國民黨「青年民主戰隊」、「螞蟻雄兵」兩項青年宣講計畫由黨主席朱立倫主持成軍，採游擊、組織、網路3大戰場並進，樂見藍綠一起宣傳青年返鄉，因為年輕人回家後最終都會投下同意票。

國民黨革實院長、立委林奕華分析，蔡英文動員青年返鄉是錯誤策略，青年民調支持護藻礁，多花時間與車資後將更支持公投綁大選，返家後心疼長輩吸空污，未來還恐吃萊豬，民進黨適得其反催出4張贊成票的機率非常高。

林奕華指出，青年民主戰隊由20-35歲年輕人自願組成，將在各縣市舉辦百場街講，成員白天要上班上課，仍擠出夜間及假日時間上街頭，首場西門町場次黨主席朱立倫還前往現場一起街講跟打氣，忠孝新生、忠孝敦化、忠孝復興、東門等商圈也吸引年輕人聆聽比讚，台中的一中、逢甲、勤美綠園道也都會有戰隊街講，負責直搗綠營執政縣市的台南、高雄分隊也即將成立。

林奕華指出，虛實整合是行銷趨勢，街講現場有提供手版給民眾打卡上傳自己的IG、臉書，形成社群擴散力，青年團臉書新設的「青年看公投」專欄由一群大學生執筆，另還要用圖卡說服青年返鄉，目前已拍攝兩支歷屆青年團總團長共同錄製的國、台語影片，要從社群平台擴散，召喚青年投下同意票。

林奕華認為，學生是社會的良心，且資訊吸收能力強，上網查資料就可戳破民進黨謊言，藍綠不約而同力推青年返鄉，等於提振同意票，這次國民黨要贏公投也要贏得年輕世代。

凌濤認為，黨內安排青年民主戰隊參加高雄3000人大型公投宣講，年輕人將跟朱立倫一起同台催票，要讓南台灣鄉親聽見青年的聲音，更有以戰養戰磨練年輕世代的意味。螞蟻雄兵則是青年部跟各縣市青工會密切結合，在菜市場、廟口、交通要道推出500場街講，用地面戰爭取每一張同意票。