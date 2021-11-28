花蓮馬太鞍鄉情傳愛活動已連續2年舉辦，日前在光復鄉欣綠農園登場，主辦單位也將當天募集的愛心捐款全數贈予門諾醫院東區視力保健中心。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院自2000年成立「東區視力保健中心」，巡迴花蓮各偏鄉部落視力篩檢，關心長輩、國中小學童、學齡前幼童與特教生的視力健康，並免費配眼鏡矯正視力。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院自2000年成立「東區視力保健中心」，巡迴花蓮各偏鄉部落視力篩檢，關心長輩、國中小學童、學齡前幼童與特教生的視力健康，並免費配眼鏡矯正視力。馬太鞍休閒農業日前舉辦傳愛餐會，募集13萬元並捐贈給該中心，呼籲各界關注花東地區孩童及長輩的視力健康。

馬太鞍鄉情傳愛活動已連續2年舉辦，日前在光復鄉欣綠農園登場，現場有熱鬧市集、DIY體驗及精采舞蹈演出，東區視力保健中心也在現場替參與的民眾進行視力檢查與衛教宣導。

特別的是，主辦單位結合在地食材，辦理1桌5千元的公益餐會，席開26桌，共募集到13萬元的愛心捐款，全數捐東區視力保健中心。門諾醫院副院長許明木看到各界滿滿的愛心響應，內心相當感動，同時也認為此舉對團隊來說更是一份肯定。

東區視力保健中心歷年共替2萬3000多人篩檢視力，免費幫5000多人配鏡，自2014年起，更跨山越嶺走進屏東牡丹鄉山區與台東蘭嶼，替醫療缺乏地區的長者與孩童視力把關。

東區視力保健中心表示，除例行的兒童斜弱視篩檢、身障者眼睛健康照護、糖尿病視網膜眼底照相與看診、花蓮台東各鄉鎮國中小學童視力篩檢服務，今年起更針對花蓮幼稚園大班學童進行視覺篩檢與訓練計畫，盼能幫助學童解決生活困擾與提高學習成效。

驗光師謝錫寶說明視覺訓練，主要是針對斜視、弱視及調節力問題，如看近時無法對焦、假性近視或轉換對焦緩慢等症狀進行改善，常見徵狀為閱讀時眼疲勞、頭痛、跳字跳行，無法集中、視力時好時壞、手眼協調弱或養成側頭的壞習慣等。

謝錫寶也提及日前在市區學校進行篩檢時，發現有位就讀大班的學童，寫作業時常有跳漏字或是多字的問題，媽媽原以為是孩子不專心，經檢查發現原來孩子有視覺異常的問題，所幸經2個月的視覺訓練，學童跳漏字的情形獲得明顯改善，閱讀及寫作業的速度也加快許多，也讓媽媽放下心中大石。