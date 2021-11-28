花蓮門諾醫院自2000年成立「東區視力保健中心」，巡迴花蓮各偏鄉部落視力篩檢，關心長輩、國中小學童、學齡前幼童與特教生的視力健康，並免費配眼鏡矯正視力。馬太鞍休閒農業日前舉辦傳愛餐會，募集13萬元並捐贈給該中心，呼籲各界關注花東地區孩童及長輩的視力健康。
馬太鞍鄉情傳愛活動已連續2年舉辦，日前在光復鄉欣綠農園登場，現場有熱鬧市集、DIY體驗及精采舞蹈演出，東區視力保健中心也在現場替參與的民眾進行視力檢查與衛教宣導。
特別的是，主辦單位結合在地食材，辦理1桌5千元的公益餐會，席開26桌，共募集到13萬元的愛心捐款，全數捐東區視力保健中心。門諾醫院副院長許明木看到各界滿滿的愛心響應，內心相當感動，同時也認為此舉對團隊來說更是一份肯定。
東區視力保健中心歷年共替2萬3000多人篩檢視力，免費幫5000多人配鏡，自2014年起，更跨山越嶺走進屏東牡丹鄉山區與台東蘭嶼，替醫療缺乏地區的長者與孩童視力把關。
東區視力保健中心表示，除例行的兒童斜弱視篩檢、身障者眼睛健康照護、糖尿病視網膜眼底照相與看診、花蓮台東各鄉鎮國中小學童視力篩檢服務，今年起更針對花蓮幼稚園大班學童進行視覺篩檢與訓練計畫，盼能幫助學童解決生活困擾與提高學習成效。
驗光師謝錫寶說明視覺訓練，主要是針對斜視、弱視及調節力問題，如看近時無法對焦、假性近視或轉換對焦緩慢等症狀進行改善，常見徵狀為閱讀時眼疲勞、頭痛、跳字跳行，無法集中、視力時好時壞、手眼協調弱或養成側頭的壞習慣等。
謝錫寶也提及日前在市區學校進行篩檢時，發現有位就讀大班的學童，寫作業時常有跳漏字或是多字的問題，媽媽原以為是孩子不專心，經檢查發現原來孩子有視覺異常的問題，所幸經2個月的視覺訓練，學童跳漏字的情形獲得明顯改善，閱讀及寫作業的速度也加快許多，也讓媽媽放下心中大石。
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