新竹縣長楊文科與台北市長柯文哲今年3月展開多項合作，其中由新竹縣、台北市各2所學校客家社團，近日於線上跨縣市交流，有如「客家大比拚」，展現客家民俗擂鼓、花鼓、客家獅以及用烏克麗麗演唱客語歌表演，呈現客家文化風貌。

新竹縣政府教育處指出，此次活動促進學童認識各地區的客家文化知識，參與學校包含台北市東湖國小、台北市立實踐國中、新竹縣東海國小及新竹縣大肚國小，社團接力演出。其中東海國小客家金獅隊的學生范振皓說，可以跨縣市透過線上交流的經驗很有趣，連阿公、阿婆都可以透過直播看到演出。

客家獅在各地也呈現不同特色，縣長楊文科表示，推廣客家文化視新竹縣的重要政策，可以與台北市政府合作，看到不同的客家面貌、教學方式，也期望能讓客語融入教學與生活，讓學生自然而然學客語、愛唱客語歌，落實語言的傳承。

此次線上交流活動由客語音樂家曾仲瑋擔任住持人，台北市政府客家委員會主委徐世勲、新竹縣政府教育處長楊郡慈也線上現身鼓勵學童。有興趣的民眾可透過台北客家臉書粉絲專頁回播、觀看交流活動。