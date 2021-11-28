第58屆金馬頒獎典禮在昨（27）日完美落幕，雖得獎結果幾家歡樂幾家愁，仍讓不少觀眾直呼「太精采」。而除了金馬獎得獎名單令人緊張又開心外，頒獎嘉賓也是一大看頭，其中再度受到矚目的美籍華裔女星白靈，火辣的穿搭讓她瞬間成為全場的目光，今（28）日她更在個人IG上公開幕後製作過程，同樣吸引網友們熱烈討論。

美籍華裔女星白靈無論是行事作風還是穿搭風格，總是大膽、前衛，從不吝嗇展現凹凸有致的性感曲線，而去年白靈來台參與金馬獎頒獎典禮時，曾以誇張又華麗的大紅色鏤空透視禮服驚艷全場，今年的造型更是不遑多讓。

除了在金馬獎歡迎晚宴及記者會上，穿上胸前及腰間鏤空的貼身禮服展現火辣身材外，在金馬獎的紅毯上，白靈更以誇張的日式歌舞伎頭飾，搭配左半邊挖空的自製黑色禮服，與大紅色比基尼及高跟鞋，大膽展現纖腰與火辣翹臀，釋放女神霸氣，另外禮服前方還刺上「做最精彩的你自己」，背面則是「勇敢、自由」；當天白靈所拿的手拿小包上，還寫了一串「我的性高潮很吵」的小字，充分展現她豪放又自然的一面，令網友忍不住大讚「只有白靈能超越白靈」、「太帥了」、「我又被驚豔到了」在網路上引起熱烈討論。

事隔一天，白靈今日也在個人IG上曬出在飯店隔離時製作禮服的過程，並表示「這是我花了非常多的工夫所製作的，而且沒有人給我材料，所以我就將紅色T-Shirt拿來製作禮服上的字」，文字中也透露「希望能因此啟發你」，並期待大家都能找到自己的才能。網友看到後紛紛在她的影片下留言「姐姐超強！！之前隔離的時候捨不得妳沮喪哭泣，現在都值得了」、「謝謝妳～滿滿的愛妳」、「感謝你願意隔離來參加」、「謝謝妳來台灣，度過難受的隔離期，金馬有妳很榮幸，希望下次還能看到妳美麗自信的身影」、「好喜歡昨天的妳,真實又美麗」再度引發熱議。