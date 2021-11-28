企業17年甲級男女排球聯賽續於中原大學體育館進行第2日賽程，28日男子組第1場賽事由桃園台產隼鷹與屏東台電男子排球隊交手。經過昨日激烈5局大戰，雙方不見疲態，依舊展現滿檔火力，桃園台產力求主場勝利，一度強勢逆襲屏東台電，不過屏東台電紮實防守，加上攻擊端點點開花，以25比21、28比26、25比20再添1勝，也是8連勝。

首局屏東台電多點開花，顏振富與蔡沛彰於網前鞏固情勢，快攻、攔網多次有建樹，一路保持領先，桃園台產靠著陳政錡快攻、曾祥銘倒地救球化解兩個局末點，最後仍不敵劉鴻敏四號位重扣，屏東台電以25比21先下一城。

次局桃園台產吹起反攻號角，李尼希米不斷撕裂屏東台電防線，頻頻重扣得手，但團隊幾次失誤誤事，再度讓屏東台電追平比分，又反遭黃正良、顏振富關鍵攔網超前，決戰時刻劉鴻敏後排躍出，率屏東台電取得聽牌優勢。

第3局屏東台電李佳軒在後排奮力接球，替攻擊手製造機會，迅速拉開分差，曾茂聰替補出發表現不俗，連續在二號位出手有成，桃園台產一度靠著李尼希米吊球追近，但仍難挽頹勢，遭屏東台電直落三收場。

今日面對對手強勁攻勢的屏東台電自由球員李佳軒表示，「李尼希米的攻擊手段非常多元，是我認為最難守住的球員之一。」但在場上會持續跟前排溝通，根據對手習性做防守站位調整，從防守端製造更多攻擊機會給隊友。