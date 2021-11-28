65歲的賴麗娟終於可以和孫子們一起打電競，覺得很幸福。（王文吉攝）

28位阿公、阿嬤展開精采電競對戰。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

阿公、阿嬤組隊挑戰不老電競交流大賽。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

台中市運動局與弘道老人福利基金會攜手舉辦「不老電競交流大賽」，邀請60歲以上長者報名參與，參賽選手最高齡為74歲、總歲數高達1824歲，28日在弘光科大進行北、中、南三支戰隊競賽交流。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席致意，感謝各界支持與重視長者運動與樂齡樂活的發展，勇於追夢展現自我。

《不老電競交流大賽》開幕典禮，運動局長李昱叡、弘道老人福利基金會董事長王乃弘、弘光科技大學教務長范煥榮、民生創新學院院長陳玉舜、多遊系主任黃建基、健行科技大學電子工程系專案助理教授蔡雅玲、正修科技大學電競科技管理系主任謝哲人、新光人壽公關廣宣部協理林慧、中華民國電子競技運動協會及相關贊助單位均共襄盛舉。

李昱叡表示，《不老電競交流大賽》由弘光獵鷹、健行熊及正修龍不老戰隊，以團隊合作形式展開交流競賽。感謝王乃弘董事長長期關注深耕「不老運動」系列活動，並與市府共同推廣「不老電競」，培養健康、快樂運動習慣，鼓勵長輩實現終身學習及團隊合作理念，讓電競運動成為跨世代的共同語言。

《不老電競》圓夢計畫今年4月開放全國60歲以上長輩報名，歷經2個月招募與線上面試，共錄取28名，最高年齡74歲、平均65歲的長輩，分別於北、中、南地區成立「不老電競」戰隊，自8月份起，透過北部健行科技大學、中部弘光科技大學與南部正修科技大學進行特訓。

不老電競選手從遊戲說明、介面操作學起，到遊戲各路角色技能教學，以及隊內交流賽培養實戰經驗，展開為期3個月的訓練。另由學生教練與長輩們進行混齡對戰，學生們透過分享自身電競專長並與長輩交流。

運動局表示，市府重視電競運動發展，盧市長上任以來連年舉辦「台中電競嘉年華」，110年全國運動會首次納入電子競技，台中市及早展開遴選與組訓機制組成台中代表隊，在大賽中力戰群雄，包辦個人賽《爐石戰記》及團體賽《英雄聯盟》金牌榮耀，展現台中市傑出電競實力，也結合在地學校共同推動電競運動。

此外，感謝弘道老人福利基金會、弘光科大、健行科大、正修科大、中華民國電子競技運動協會、Yahoo TV等多個產官學單位的共同推動，促成不老電競系列活動，拉近長輩與年輕人溝通互動的橋梁，也鼓勵長輩們跨域學習，讓電競也能成為長輩發揮專業的舞台。