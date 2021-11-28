外型俊秀、身材挺拔的男星焦恩俊，過去是紅極一時的連續當家小生，曾主演《七俠五義》、《小李飛刀》、《青蛇與白蛇》等經典劇，濃眉大眼的他無論穿古裝還是時裝都超帥，是許多女性觀眾的夢中情人，已將事業重心移往大陸的他，近年發展攝影興趣多過於拍戲，而他也學會買網拍，昨天上演開箱秀，驚人中空露腰，還說要送女兒一件。

90年代有「古裝男神」稱號的男星焦恩俊，一張俊臉讓很多台灣觀眾至今難以忘懷，而他多年前已將演藝工作移往大陸，也拚出亮眼成績單，而遺傳他優秀基因的女兒焦曼婷，跟爸爸一樣有著亮眼外型，如今繼承老爸衣缽，進演藝圈發展，是知名星二代。

這幾年焦恩俊放慢腳步，將多數時間留給年邁的母親，雖減少外出拍戲時間，但他也藉機發展第二專長，鑽研喜愛的攝影技術，經常透過社群分享正妹、風景等拍攝成果照，也不時分享生活，甚至會玩修圖特效，是個跟得上流行的酷爸。

焦恩俊眼花買錯尺寸，平凡的內搭衣瞬間變成中空露肚性感裝。(翻攝自焦恩俊微博)

如此跟得上年輕人腳步的焦恩俊，網拍自然難不倒他，昨天(11/27)他在微博上傳新衣服的開箱照，赫見他穿著一件紅色長袖內搭衣，衣服又緊又短，讓54歲的他激凸又露腰，但身材看上去維持得很好，線條結實且完全沒有肚腩，反倒有些性感。

焦恩俊曝光這件中空露腰裝的由來，「老眼昏花，下錯單，買到女裝，這樣會不會肚臍眼著涼啊」，但表示生活哲學就是勤儉持家勿浪費，所以怎樣都樣穿上個一年才行，但實在尺寸不太對，趕忙跟女兒求救，「我買了兩件，妳奶奶穿不下，另外一件新的就拜託妳了」。