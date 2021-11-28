雙11吸引民眾瘋狂採購，但一名女網友收到簡訊去取貨，打開只有一張紙，說明貨物已準備好，正要寄出，並粗寫標記「此空包絕非詐騙」，讓她非常傻眼，搜尋賣家賣場才驚覺被騙，網友看完也直呼太扯，還有苦主留言呼籲，真碰上要盡快處理。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，前陣子跟上雙11的活動，買了一本筆記本，但去超商取貨只拿到一個薄薄的袋子，讓她覺得很不對勁，回到家立刻錄影開箱，打開發現裡面放有一張紙條。

原PO去超商取貨只拿到一個薄薄的袋子，回到家錄影開箱，發現一張寫有「此空包絕非詐騙」的紙條，讓她非常傻眼。（圖/達翻攝Dcard）

紙條內容寫道，因恰逢雙11，人手不足以至貨物無法配合出貨，但原PO訂購的商品已準備好正要寄出，請耐心等候，並特別註明「此空包絕非詐騙」，讓原PO非常傻眼，搜尋賣家賣場發現，所有商品早已全數下架，才驚覺自己被騙。

文章一推出後，不少網友直呼太扯，「這蠻扯的，有一種被欺騙的感覺，有辦法寄紙卻沒時間包貨」、「直接按退貨，千萬不要猶豫」、「也太瞎了，就算不是詐騙，等了這麼多天等來一張紙也太扯」、「賣家很沒品，他應該事先告知而不是寄一張廢紙過來，感覺很像是想騙你的錢先進他的口袋，這樣之後你想取消也沒辦法，我會選擇直接退貨。」

也有苦主留言表示自己也被騙，呼籲大家遇到要盡快處理，「上次也收到空包， 然後賣家根本沒補寄，過幾天上去看，帳號砍了。客服說賣家根本沒有資訊可以寄第二次，建議你趕快聯繫客服，超過時間客服也幫不了你」。