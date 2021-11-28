2021年台灣大賽第2戰28日繼續在台中洲際棒球場進行，先搶下首戰勝利的中信兄弟，先發打線上沒做太大更動，唯一變化將首戰中外野手岳政華換下，改由對戰統一獅隊霸能比較理想的陳文杰先發。

兄弟首戰靠著德保拉8局無失分好投壓制獅隊打線，加上詹子賢、岳東華在7局連續2發陽春炮，以2比0完封獅隊。

今天第2戰的先發打線，兄弟並未做出太大更動，唯一替換是陳文杰頂替昨天有美技演出的岳政華先發。

「助總」解釋異動的緣由，「換文杰主要是對戰數據上的考量，當然陣容調整上也會考慮是否需要以守備為主的狀況。」本季陳文杰打霸能對戰打擊率3成08，岳政華本季則還未打過霸能的球。

雖然今天沒有繼續先發，但林威助對昨天岳政華在2局上面對獅隊郭阜林敲出的中外野深遠飛球演出精彩美技接殺，好表現連郭阜林也忍不住脫帽致敬，「政華的守備非常放心，昨天那一個Play滿關鍵的。」

「苦主」郭阜林賽前談到此次守備，也認為是氣勢分水嶺，「如果沒接到可能最後結果也都會不一樣。」