新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今（28日）在微博發文表示，Omicron對大陸目前還不會產生大的影響，大陸目前的快速響應與動態清零策略可以應對各種類型的新冠變種病毒。

張文宏判斷，這次南非出現Omicron有偶然性，但是否會對目前的初步建立的脆弱的人群免疫構成威脅，需要兩周左右的觀察時間。

張文宏續指，一旦明確Omicron可以突破原有的免疫屏障，那就意味著必須對已有的所有疫苗體系做調整，開始進入流感疫苗接種模式，也就是說每年要根據病毒變異情況，迅速構建新的疫苗，也意味著日子會變得更難。

張文宏最後稱，他認為Omicron對大陸目前還不會產生大的影響，大陸目前的快速響應與動態清零策略是可以應對各種類型的新冠變種病毒。大陸目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期內，正在加速構建下階段應對常態化抗疫所需要的科學支撐，包括形成足以支撐世界開放的有效疫苗與藥物儲備，以及公共衛生及醫療資源儲備。