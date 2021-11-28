新竹市新科國中擁有全市唯一的校園攀岩場，校方28日在校長林燕玲帶領下，協助全市教師展開師資特訓。（陳育賢攝）

新竹市新科國中擁有全市唯一的校園攀岩場，校方28日並在校長林燕玲帶領下，協助全市教師展開師資特訓，用最高安全規格推展戶外教學，也希望鼓勵師生，在防疫規範下利用戶外課程紓展身心，培養健康的身心學習成長。

新科國中校長林燕玲表示，確保員不只是在地面拉著攀岩者，更是在過程中給予支持陪伴，此次課程爭取到台灣師範大學舉辦「戶外探索師資增能研習」，教師們通過考核後，即可擔任攀岩課程的確保員，歡迎國中小師生組團來新科體驗攀岩。

學務主任李怡萱表示，攀岩安檢卡考核課程包括攀岩場設施介紹、器材的正確使用、攀爬與墜落的合宜反應、安全風險管理意識、繩結打法、實際操作等學習。

專任輔導老師羅玉芬指出，攀岩確保員需要在過程中先穩定自己再穩住他人，攀岩課程是對自己的能力、對器材、對繩索的信任，讓攀岩成為學生自我探索的最好課程。

市府教育處表示，新竹市多所國中小積極推動戶外課程，讓學生走出教室到戶外，疫情期間只能線上教學，但疫情趨緩，學習也將不再侷限於家中或教室。