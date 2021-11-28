四大公投在即，中廣董事長趙少康怒轟，蔡政府背棄良心，不提供正確充足的資訊供人民做出正確判斷，還在到處宣傳錯誤資訊，為撥亂反正，他持續在各地參加大小型公投說明會，而戰鬥藍12月11日將在立法院旁的濟南路上舉辦台北場公投說明會，不能讓善良的台灣人被蔡英文騙。

趙少康指出，他戳破民進黨反萊豬就是反美豬、反美國的謊言，美國出口的大部分豬隻都不含萊克多巴胺，台灣歡迎不含萊劑的美豬，歡迎美國優質農產品，更不反美國，請蔡英文不要再製造國民黨跟美國間的矛盾，製造台灣跟美國之間的不和。

他說，蔡英文不顧民眾吃的安全，進了萊豬還不肯清楚標示，讓大家上市場買菜根本不知道攤位上的美國豬有沒有吃萊克多巴胺，才會讓消費者害怕，不敢買美國豬，結果萊豬害到美豬，今年進口的美豬只有去年進口的四分之一，真正反美國、害美國豬的就是蔡英文。

趙少康表示，重啟核四攸關人民電價上漲、增加暖化、破壞藻礁及國家安全的關鍵議題，長在觀塘的珍貴藻礁，超過7000年才能生成，就這樣被天然氣接收站毀掉實在很可惜；針對蔡政府要把台灣天然氣發電的比例增加到50％，趙認為，政府這樣的舉動很危險，因為大陸只要圍一下，天然氣船就進不來，全台灣立刻無電可用，全世界沒有一個國家不產天然氣還敢進口超過50％。

他說，台電自己的評估，如果都靠天然氣發電，電價要大漲至少40％，何況國際天然氣價格今年就漲了2-3倍，如果用天然氣來補廢核四、廢核的發電缺口，這麼貴的電費，小家庭跟生意人日子要更難過了。

趙少康強調，過去因日本福島事件，台灣反核的人多於支持，現在世界潮流在改變，台灣贊成、反對核四的比例各半，未來一定會倒過來，在地球暖化陰影下，現在減碳比反核更受重視，未來全球支持核電的趨勢會比反核更多，但是蔡英文跟民進黨還活在過去，緊抱著30年前的教條及價值觀不放，耽誤了台灣的整體發展、環境保護。

此外，趙少康呼籲，12月11日，戰鬥藍在立法院旁濟南路舉辦台北場公投說明會，下午2點半到4點半，請大家一起來，大聲向蔡政府「說不」，當掉她的期中考，讓她好好反省，12月18日公投日，四個同意就是民意，四個都同意，人民大勝利。