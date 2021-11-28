有民眾發現在高雄衛武營國家藝術文化中心的主舞台斜坡草地上有老鼠藥，擔心被寵物誤食。衛武營管理單位28日表示，目前館方正調閱相關監視錄影紀錄，查明原因中，暫不排除被小動物叼出鼠餌站。

衛武營說，近日民眾於本場館戶外草坡發現散落鼠餌，此非場館安排。該場館位於生態公園區，為落實場館空間與駐店飲食區環境衛生，並防止老鼠破壞場館空間設備，於各項考量下，積極預防鼠患。

對於放置鼠餌站的位置，衛武營指出，鼠餌站放置區域均固定在戶外石椅下方以及土丘隱密處，是兒童、流浪貓狗與寵物不易觸及的區域。鼠餌站有上塑膠鎖，清潔公司人員定期巡視，保全人員也會定期巡查。鼠餌站上均有標示毒餌，嚴禁取食請勿觸碰等警語。後續場館也更加注意加強巡檢，並在設置區設立警示公告。

高雄市農業局動保處說，動保處以口頭告知後續，也會發公文給衛武營管理單位，建請在避免動物受毒害前提下，在使用毒餌期間請於網站及各出入口公告警示標語，吿知飼主遛狗請牽繩、戴口罩，避免動物誤食餌料。