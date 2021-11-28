立法委員高金素梅是否參選2022高雄市長，成為藍營近期討論話題之一，國民黨主席朱立倫說，現在不談地方選舉，現在談還太早。對此，與高金素梅熟識的高雄友人、前民進黨立委郭正亮分析認為，高金素梅在原住民選區基層實力超級強，她經營這麼久，全國可能沒有人能贏她，她捨得離開嗎？這才是她現階段最大問題。

立委高金素梅。（資料照/姚志平攝）

TVBS政論節目「新聞大白化」主持人柳采葳提問，高金素梅真的會出戰高雄市長之位嗎？陳其邁會不會有壓力？郭正亮表示，自己跟她很熟，她可能會捨不得離開全國山地原住民立委，因為全國都是她的選區，她真的非常認真，不只質詢的議題好，而且基層實力超級強，而且她合作的對象都是當地很多原住民議員，助理團隊在文宣這塊也很強，且曾經不惜開車進深山拜訪地方人士，這些都是真的。

郭正亮直言，高金素梅經營這麼久的山地原住民選區，全國可能沒有人能贏她，她捨得離開嗎？這才是她現階段最大問題。

郭正亮續指，若要選高雄市長，山地原住民選區和一般選區的選民結構和經營方向完全不一樣的，她若要選高雄市，那其他縣市她就管不到了，這可能跟她本意就不太一樣了，她的本意應該是要做原住民的台灣代表，但最重要還是取決於她自己。

郭正亮還說，她若要來經營高雄，等於她的選舉方向要重頭開始，碰上現階段非常強大的市長陳其邁，這個難度也是蠻高的。