立陶宛國會議員訪台團28日清晨抵台（陳麒全攝）

波羅的海三國國會團今天抵達台灣，外交部表示，訪團將會參加12月2日至3日舉辦的「2021開放國會論壇」。台灣與波海三國同樣身在民主最前線，外交部期盼透過資訊與經驗分享 ，彼此間能在疫後時代加強連結，強化民主及捍衛共同的生活方式。

外交部與立法院、美國「國際民主協會」及台灣亞洲交流基金會12月2日至3日將在台北喜來登大飯店共同舉辦「2021年開放國會論壇」 ，主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」，與會成員的波羅的海三個國家國會議員今天清晨已抵台。

立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis在推特貼出在飛機窗外台灣上空的照片表示，「你好，台灣的天空」。立陶宛國會議員Dovile Sakaliene也發推文表示，「你好，Taiwan」，她說，雖然因疫情不會有機會四處走動，台北也遵循嚴格的流行病學程序進行閉門會議，但仍然很高興在這裡見到你們，親愛的自由愛好者。

外交部今天在 IG分享波海三國國會團訪問台灣訊息並表示歡迎。外交部指出，來自立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞三國國會的友台小組主席，及多位國會議員在今天抵達台灣，將會參加「2021開放國會論壇」。

外交部表示，為因應全球疫情及符合國內防疫規定，論壇將以實體與視訊混合方式舉行，除邀請國內外重要貴賓開幕致詞及發表專題演講外，並有來自歐洲與拉丁美洲國會議員親臨與會，包括貝里斯國會眾議長伍姿、立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇、拉脫維亞國會友台小組主席福燦、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森等計10餘位國會議員參與。

另有外國國會政要、NGO人士及學者專家將以視訊連線方式，與我國立法委員、官員及學者專家進行深度對談。

本次論壇將就「國會透明度、信任與多元參與」、「COVID-19之應處及國會開放性」、「國會對假訊息的應對建議」、「民主最前線」、「開放國會之趨勢、機會與挑戰」、「開放國會如何扮演對行政部門的監督角色」、「公民社群在開放政府過程中之支持角色」及「議會與公民社群協力深化反貪腐」等議題進行討論。

外交部表示，論壇並將簽署「開放國會」聯合聲明（Joint Statement），以展現我國鞏固民主、促進公民參與及推動開放國會的決心。

外交部也強調，台灣作為全球民主社群的重要成員，期盼與各個友我國家建構強韌的夥伴關係，藉由開放國會交流與合作深化民主韌性，有效應對侵蝕穩定國際秩序的各種威脅，共同追求永續和平與發展。