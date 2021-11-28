新冠變異株Omicron來勢洶洶，以色列研究團隊先前就發現，新冠病毒若帶有4個特定的突變位點，情況將會相當糟糕，想不到Omicron四個全中，專家警告，疫苗覆蓋率低的窮國將會受到Omicron重創。

新冠變異株Omicron恐免疫逃脫。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、以色列《國土報》（Haaretz）報導，以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science，WIS）研究人員8月在《自然微生物》（Nature Microbiology）刊登研究，當時研究人員在實驗室中對新冠病毒進行進化模擬，目的是要協助開發治療新冠肺炎的藥物。

研究人員仔細地分析了病毒的基因變化及蛋白質與受體ACE2結合的強度，並且注意到實驗室中產生的病毒版本如何經歷類似於Alpha、Beta、Gamma的進化過程。

魏茲曼科學研究院生物分子科學系教授李佛薛伯（Gideon Schreiber）表示，團隊在期刊中指出，他們擔心未來會出現一種結合不同有問題突變的變異株，其中他們擔心在第498個胺基酸的突變再加上Alpha變異株上有名的501突變組合，李佛薛伯說這個組合已經證實會帶來問題，能讓病毒更強勁地結合受體。此外，李佛薛伯也補充，若再加上477、484的突變，「情況會更糟。」

李佛薛伯當時在期刊中警告，如果這些突變同時發生，可能會出現具有極強傳染力、且可能脫逃部份人體免疫防禦的變異株，進而削弱疫苗效力。

沒想到報告公布3個月後，李佛薛伯的恐懼就全部應驗，研究中提到的4種突變全部都中。

他說出現新變異株是常態，但是Omicron的狀況更特別，突變的位置比一般預期的更多，可能增加免疫逃脫的風險，只是目前仍不清楚是否會造成更多重症患者。

李佛薛伯也表示，對於像英國這類已經開始施打加強針的高所得國家，Omicron造成的影響可能較不嚴重，他說雖然新變異株可能會脫逃疫苗誘發的抗體保護，目前現有的疫苗仍能在不同方面對抗病毒，例如T細胞免疫力。

相較之下，他認為南非等國可能會感受到Omicron帶來的全面影響，目前南非只有24%人口接種完2劑疫苗，他說接下來幾周甚至幾個月，來自這些國家的數據才會反映Omicron的真正威力。