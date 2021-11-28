台中市文化局副局長曾能汀頒發三年級第一名奬狀。（王文吉攝）

全國兒童聯想創作畫420位入選學童挑戰現場作畫。（王文吉攝）

南陽國小六年級第一名陳孟妍以環保議題為主題發想。（王文吉攝）

第29屆全國兒童聯想創作畫決賽28日在台中市葫蘆墩文化中心舉行，文化局長陳佳君親自揭圖公布以動物線條發想的圖案。420位小畫家展開長達2個小時的聯想創作，下午頒發前三名獎項。決賽評審表示，今年制式畫法及統一展現方式減少，足見創意激發及豐富多元展現。

聯想創作畫決賽現場安排豐富的表演活動，緩和比賽的緊張氣氛，讓來自全國各地的家長與孩子們度過充滿歡樂的藝術嘉年華。下午頒獎典禮邀請特技空間帶來結合功夫與廚藝的特技饗宴「功夫廚房，上菜了！」為典禮揭開序幕，由文化局副局長曾能汀頒發前三名獎項。

針對此次一至六年級第一名，決賽評審表示，今年制式畫法及統一展現方式減少，足見創意激發及豐富多元展現。一年級呂品澄的動物農場，豐富思惟內容多元。二年級王紹齊以少見的馬戲團主題，構圖完整、色調對比及技法成熟，呈現歡樂氣氛。

三年級陳玥筑以載口罩在海邊玩樂反映疫情時想要度假玩樂的心理，彰顯現今社會情況，以敏銳觀察力細繪影子，感受豔陽的炙熱陽光。四年級林沛儒，透過景深效果，勾勒出充滿奇趣劇情的故事繪本，得到評審一致讚賞。

五年級的張芸婕，流暢奔放的線條、繽紛對立的色彩層次分明，充滿張力的畫面，精準呈現拔牙的痛苦，讓人莞爾。六年級的陳孟妍，以超現實手法，透過構圖配置，表達動物受到殘害的環保意識。

文化局長陳佳君表示，「全國兒童聯想創作畫比賽」邁入第29年，透過獨特的聯想繪畫競賽啟發兒童表現創造力。今年收到近10萬件參賽作品，評選出420名學童參與現場決賽，利用2小時從簡單的圖形自由聯想創作，重新構圖和賦予色彩，考驗孩子的臨場反應與繪畫實力。

陳佳君說，雖然疫情期間社會氛圍低迷生活受限，但經過這次聯想創作畫比賽的激盪，充分感受到孩子們活躍的思考與蠢蠢欲動的活力是不變的，這樣無形能量是我們珍貴的寶藏。

全國兒童聯想創作畫決賽得獎名單及得獎作品，將上網供眾瀏覽，文化局特別感謝永豐餘企業自2003年起長期贊助50萬張比賽畫紙，經由企業支持，使創意培育的軟硬體條件能夠完整備齊，聯想畫活動得以長年持續順利推廣。