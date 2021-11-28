台灣人愛排隊、愛一窩蜂出了名，包括「衛生紙之亂」、好市多夯物、一蘭拉麵開幕等等都曾掀起排隊狂潮，網友有感而發，詢問台灣人最無腦的跟風是哪一次？沒想到網友答案一面倒，最多人點名的不是衛生紙之亂，不少人認為「鮭魚之亂」更扯。

一名網友在《PTT》表示，台灣人是眾所周知的超愛跟風，包括新店開幕、排隊吃飯，總喜歡往人多的地方去，例如一窩蜂地搶買蛋塔、雷神巧克力、義美厚奶茶，以及曾有一段時期狂開保齡球館、撞球店、網咖，到現在的夾娃娃店等等，並好奇詢問大家，覺得台灣人史上最87(北七)的跟風是哪件？

知名連鎖壽司店今年3月曾推出促銷活動，當時掀起一陣改名的「鮭魚之亂」。圖為民眾改名後的身分證。（資料照/新北市民政局提供 葉德正翻攝）

貼文一出引起熱議，結果眾多網友異口同聲點名「鮭魚之亂」，紛紛回應「鮭魚蠢到炸」、「改名叫鮭魚」、「鮭魚、衛生紙」、「紅遍全球的白癡」；此外，也有不少網友留言「衛生紙」、「髒髒包」、「甜甜圈」、「雷神巧克力」、「娃娃機」、「寶可夢殭屍潮」、「黃色小鴨，完全不懂在幹嘛」、「嗡嗡包笑而不語」。

連鎖壽司店「壽司郎」今年3月曾推出促銷活動，只要姓名中有「鮭魚」2字者，即可免費吃到飽，當時掀起一陣「鮭魚之亂」，竟有將近200人為此改名，引發爭議，相關新聞甚至登上了國際媒體，包括美國有線電視新聞網CNN、BBC、英國衛報、華盛頓郵報等都有報導。