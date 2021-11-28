澳門特區政府司法警察局今（28）日舉行特別新聞發佈會，證實已拘捕一犯罪集團共11人，其中包含澳門賭場集團太陽城實際控制人、人稱「洗米華」的周焯華，之後會將11人移送澳門檢察院偵辦，有關人士已承認架設海外賭博平台等行為。

根據綜合香港東網、《澳門日報》等多家媒體報導，澳門司法警察局28日舉行特別新聞發佈會，公佈偵破一起涉及犯罪集團不法經營賭博、洗黑錢罪的案件。

澳門司法警察局表示，於2019年8月收到情報，有不法集團利用澳門經營貴賓廳業務，在海外架設賭博平台，招攬大陸居民進行不法網路賭博，而不法財產再通過娛樂場貴賓廳帳戶，經地下錢莊等途徑轉移及掩飾。

而稍早26日晚間，溫州市公安局也發佈通報，2020年7月依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。現已查明，以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在大陸境內實施開設賭場犯罪行為且情節嚴重。截至去年7月共發展股東級代理199人，賭博代理1.2萬人，發展大陸境內賭客會員8萬多人。