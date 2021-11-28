110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，上季二級冠軍、本季重返一級的萬能科大，在張傑瑋、蓋比兩位外籍生幫助下，戰績開出紅盤，28日81比64再挫文化大學，隊史首度在一級賽事獲得4連勝。

萬能科大107學年賽事曾挑戰過公開男一級，當時預賽留下4勝11敗、第11名，接下來兩季都在二級奮鬥，上季稱霸二級，再度拿到一級參賽門票，新球季預賽前兩戰不敵健行科大、衛冕隊政治大學，接下來連續擊退輔仁大學、台灣師大、中原大學及文化大學，4勝2敗躍居前段班，不過教練吳奉晟提醒球員不要大意，接下來的賽程仍要步步為營。

綁著黑人辮的蓋比表示，雖然現在可以聽得懂中文、溝通，不過還不是流利到跟在地人一樣，「我剛來台灣時不會中文，是一直慢慢學，上課雖然因為語言會有不懂的地方，同學都很樂意幫我，母親認為打球無法打一輩子，所以我課業上很努力，一定要拿到大學文憑的。」

獲知球隊首度在一級完成4連勝，目前勝場數也追平上次參加一級的4勝，蓋比說：「感覺很棒，我能夠幫助球隊，是這個紀錄的一份子。」

對文化這場比賽，張傑瑋貢獻30分、12籃板，隊友蓋比13分、9籃板，高偉綸投進4記三分球，拿下14分；文化大學外援九龍23分、10籃板，李宸鋐18分。

萬能科大蓋比13分、9籃板。（大專體總提供）