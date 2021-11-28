王立強共諜假案 施正鋒:民進黨續賣芒果乾

自稱共諜的王立強2019年聲稱為「中國創新投資」公司董事會主席向心在台從事間諜活動，干預2020年台灣總統大選，造成向心被控違犯《國家安全法》，但近日北檢因事證不足不予起訴。東華大學教授施正鋒指出，雖然這件事情是完全沒有的，但也沒辦法提告妨礙選舉，他更痛批近年來民進黨政府有許多官員胡說八道和作假，且在最近的公投宣講當中也是。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲入「王立強」共諜案，台北地檢署歷經2年偵查，找不到夫妻倆在台發展組織的證據，另向澳洲、上海申請調取相關資料也失敗，因此依罪嫌不足處分不起訴。

施正鋒接受《中天新聞》訪問時表示，當時在選舉的時候，尤其在最後關頭當然會做一個強力動員，而事後到底是真是假，已經不是很重要了。即使出來簡單道歉也於事無補，這件事左右了總統大選最後的大局，許多綠營的人其實也是含淚投票。

施正鋒指出，當初綠營抹紅韓國瑜，就是拿王立強案當作證據，並透過該案讓大家產生更多聯想，結果這確是子虛烏有、完全沒有的，「怎麼辦呢？能告他妨害選舉嗎？沒辦法，已經選上，要怎麼辦」。

施正鋒直言，這一兩年來，有多少官員胡說八道、作假，尤其最近在講四個公投案的宣講時，完全是胡說八道，甚至是亂講，比如農委會主委陳吉仲說，哪有國家食安是用公投的？「那你去看歐美國家」。